"Kim Kardashian 'rahibe' gibi yaşayacak"

Paris'te uğradığı 11 milyon dolarlık silahlı soygunla gündeme gelen Amerikalı TV yıldızı Kim Kardashian imaj değiştiriyor. Kardashian'ın soygunu bahane ederek daha muhafazakâr bir imaj benimseyeceği, hatta haç kolyesi bile takacağı iddia edildi.

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın, Paris’te uğradığı silahlı soygunu imajını değiştirmek için kullanacağı iddia edildi. Buna göre, Kardashian artık daha az makyaj yapacak, daha muhafazakâr giyinecek, sosyal yardım projelerine katılacak ve hatta bir haç kolyesi takacak.

Kim Kardashian’ın yakın çevresinden bir kaynağın Daily Mail gazetesine anlattığına göre, ünlü yıldız 3 Ekim’de uğradığı silahlı soygunu fırsata çevirme kararı aldı. Kaynak, “Bu harika bir fırsat. Korkunç bir durum olsa da her işte bir hayır vardır. Annesi herkesin kendisini yenilemesi gerektiğini söylerdi. Madonna’ya bakın. Kim aynı şekilde daha ne kadar devam edebilirdi? Dolayısıyla soygunun zamanlaması mükemmel. Ona spotlardan uzaklaşıp yeni imajı üzerine çalışma şansını verecek” dedi.

‘Rolls Royce ve kürke son’

Daily Mail, Kardashian’ın 3 Ekim’deki soygundan sonra sadece üç defa kamuoyu önüne çıktığına ve bu durumun zannedildiği gibi soygun sonrası travmadan kaynaklanmadığını da yazdı. Gazetenin kaynağı, Kardashian’ın yeni imajı üzerinde çalıştığını söyledi. Bu kişiye göre, ünlü yıldız çok sayıda mücevheri bir arada kullanmayı bırakıp bir haç takacak, kalçalarını özellikle ortaya çıkaran giysileri yerine daha muhafazakâr kıyafetler tercih edecek.

Kaynak, “Muhtemelen daha az gösterişli bir imajla dönecek. Daha az makyaj yapmaktan, daha az seksi poz vermekten, daha kapalı giyinmekten ve birçok sosyal yardım işi yapmaktan söz ediyor. Marka imajının gösterişini, pırlantaları, Rolls Royce’ları, kürkleri biraz azaltmanın vaktinin geldiğini de düşünüyor” dedi.

Kardashian Paris’te bir rezidansta banyoda olduğu sırada silahlı soyguna maruz kalmış ve alyansı dahil 11 milyon dolarlık mücevheri çalınmıştı.