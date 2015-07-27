Kim Kardashian önerdi, Twitter'dan devrim yaratacak özellik için olumlu yanıt geldi

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a sürpriz bir öneride bulundu.

Kardashian, Twitter'a yaptığı çağrıyı şu tweet ile duyurdu:

"Az önce Twitter'a bir e-posta göndererek, 'düzenle' özelliği ekleyip ekleyemeyeceklerini sordum. Böylece imla hatası yaptığınızda, attığınız tweet'i silip tekrar göndermek zorunda kalmazsınız. Bakalım ne cevap gelecek."

Kardashian'ın bu tweet'ine cevap ise gecikmedi. Ünlü ismin çağrısına olumlu yanıt veren isim, Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey idi.

Dorsey, "Müthiş fikir! Her zaman işleri hızlandırmanın ve kolaylaştırmanın yollarını ararız" diye tweet atarak, Kardashian'a cevap verdi.