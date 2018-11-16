Kim Kardashian: Kocamı eğittim

ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamaları ve Beyaz Saray ziyaretiyle tepki toplayan Kanye West’e eşi Kim Kardashian sahip çıktı. Kardashian, “Aslında çok apolitik biri, yanlış anlaşıldı. Kötü bir iletişimciydi, onu eğittim” dedi.

Kim Kardashian, katıldığı bir TV programında rap şarkıcısı eşi Kanye West’in geçen ay gerçekleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump ziyareti ve sonrasında aldığı tepkiler üzerine konuştu.



38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, “Kanye’nin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. O aynı zamanda kötü bir iletişimci” yorumunu yaptı.

“Birlikte konuştuğumuzda benzer politik görüşlere sahibiz” diyen Kardashian, “Çok çok apolitik biri. Aslında Donald Trump’ı sadece birey olarak seviyor, politikalarından haberdar değil” şeklinde konuştu.

Kardashian, konuşmasına, “Onu son zamanlarda eğittim. Bence o yanlış anlaşılma kurbanı oldu. Kanye her zaman Trump’la dost olduğunu söylerdi ve o hala aynı kişi, şimdi de onunla dost. Ayrıca ben farklı politik görüşte olduğum biriyle hala birlikte yaşayabilirim” şeklinde devam etti.

Kardashian, “Kanye Beyaz Saray’a gittikten ve konuştuktan sonra ben sosyal medyadan onu kolayca düzeltebilirdim. Ama insanların kendi bildikleri yoldan gitmelerine inanıyorum. Onun kalbinin iyi olduğunu biliyorum” dedi.

Kanye West, Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaret ettikten sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, “politik olarak kullanıldığını” ifade ettikten sonra bundan böyle siyasetten uzak olacağını söylemişti.

6 Kasım’da yapılan ABD ara seçimlerinde Kim Kardashian, pek çok ünlü gibi oy kullandıktan sonra “I voted” (Oy kullandım) yazan etiketle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşırken, Kanye West sessiz kalmayı tercih etmişti.