Kim Kardashian: Kocam zengin gibi kokuyor

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’a rap şarkıcısı eşi Kanye West’in kokusunun neye benzediği sorusuna “Zengin” diye yanıt verdi.

Kendi adına çıkardığı parfümün tanıtım toplantısında konuşan 38 yaşındaki Kardashian, “Eşinizin kokusunu nasıl tarif edersiniz?” sorusuna, “Bunu tam olarak anlataman ama zengin biri gibi kokuyor. O çok pahalı olduğunu düşündüğünüz bir şey gibi kokuyor” şeklinde yanıt verdi.

Celebrity Net Worth’e göre Kardashian’ın net serveti 190 milyon dolarken; yapımcı, moda tasarımcısı ve plak şirketi sahibi olan 40 yaşındaki Kanye West’in serveti 160 milyon doları buldu.

Kanye West, 2017 yılında açıklanan en zengin 10 rap şarkıcısı listesinde 147 milyon dolarla listenin altıncı sırasında yer aldı.

Kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etmesi ve desteklemesiyle gündeme gelen Kanye West, daha sonra yaptığı “Siyasi amaçlarla kullanıldım” diyerek pişmanlığını dile getirmesi ve artık siyasetten uzak kalma kararı aldığını açıklamasıyla adından söz ettirmişti.