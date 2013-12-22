Kim Kardashian: Kızımın kaşlarını 2 yaşına kadar almam

Kızının kaşlarını aldığı iddia edilen Kim Kardashian, Twitter hesabından "Kızımın kaşlarını almak için en azından 2 yaşına kadar beklerim" diye espri yaptı.

Instagram hesabından kızı North West'in fotoğrafını paylaşan televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın takipçileri tarafından kızının kaşlarını aldırdığı iddia edilmişti. Daha önce paylaştığı fotoğraflara göre kızının kaşlarının inceldiğini iddia eden takipçileri Kardashian'ı mesaj yağmuruna tutmuştu.

33 yaşındaki TV yıldızı bu iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.

Kardashian, "İnsanlar gerçekten bu kadar küçük olan kızımın kaşlarını alabileceğimi düşünüyor mu? Hadi yapmayın, en azından 2, 2,5 yaşına kadar beklerim" diyerek takipçilerine şaka yaptı.

Yine yanlış anlaşılan Kardashian "Sadece şaka yapıyordum!!! Kızımın kaşlarını alabileceğimi düşünen insaların hastalıklı olduğuna inanıyorum. Onun kaşları kalın, doğal ve muhteşem!"