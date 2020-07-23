Kim Kardashian, Kanye West'in bipolar bozukluğu hakkında konuştu, anlayış istedi

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Reality yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanlığına aday olay rapçi eşi Kanye West'in akıl sağlığı hakkında açıklamalar yaptı. Kardashian, son günlerde evlilikleri de dahil pek çok konu hakkında tweetler yapan West'in bipolar bozukluğu olduğunu ve pek çok kişinin bunu anlamasının "inanılmaz zor ve acı verici olduğunu" söyledi.

Instagram hikâyeler bölümünde paylaşım yapan Kardashian eşi West'in sağlık durumu hakkında şunları yazdı: "Pek çoğunuzun bildiği gibi Kanye'nin bipolar bozukluğu var. Buna sahip olan ya da hayatında bipolar bozukluğu olan bir sevdiği olan herkes bunun ne kadar zor ve acı vereceğini bilir. Bu durumun bizi evde nasıl etkilediğiyle ilgili olarak daha önce hiç konuşmadım çünkü çocuklarımın güvenliği ve Kanye'nin hastalığı karşısında gizlilik hakkına saygı duyuyorum. Ama bugün, akıl sağlığıyla ilgili önyargı ve yanlış düşünceler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalıyorum" dedi.

Kardashian, West'in "harika ama karışık" bir insan olduğunu söyledi ve hayatında geçirdiği sıkıntılı günleri anlattı. Kardashian, "Kanye kamu figürü olduğu için eleştiri almasını anlıyorum ve bazı hareketleri güçlü duygu ve tepkilere yol açabiliyor. Bir sanatçı ve siyah bir adam olmasının baskılarının yanısıra annesinin kaybıyla çok zor zamanlar geçirmiş olan harika ama karışık biri" yazdı.

CNN'e konuşan kaynaklar, West'in yakınlarının ilk önceliğinin gerekli yardımı almasını sağlamak olduğunu belirtti. West'in bu hafta başında bir doktor tarafından muayene edildiği, hastaneye hatırılmasına gerek olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.