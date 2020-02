Kim Kardashian: Kanye beni taciz ediyor

Üç çocuk annesi Kim Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West’in yedi çocuklu bir aile olmak istediği için kendisine baskı uyguladığını söyledi. Kardashian "Kanye beni çocuk konusunda taciz ediyor, yediye kafayı takmış vaziyette” dedi.

Üç çocuk annesi olan Kim Kardashian, eşinin daha fazla çocuk sahibi olmaları konusunda kendisine baskı uyguladığını söyledi.

38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Keeping Up With The Kardashians adlı programda, 41 yaşındaki rap şarkıcısı eşi Kanye West’in yedi çocuk babası olmak istediğini belirtti.

Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması sakıncalı olduğundan üçüncü çocuğu taşıyıcı anneden dünyaya gelen Kardashian, eşinin daha fazla çocuk sahibi olma isteğinden şikayetçi olduğunu anlattı.

Dünyanın çocuklar için güvenli bir yer olmadığını ifade eden Kardashian, “Kanye beni çocuk konusunda taciz ediyor, yediye kafayı takmış vaziyette” dedi.

“Yaşadığımız dünyayı sevmiyorum” diyen Kardashian, ABD’de bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

ABD’de sıklıkla gerçekleşen silahlı okul baskını olaylarından etkilendiğini söyleyen Kardashian, “Her gün travmatik bir olay yaşanıyor. Silah yasası çıkarılıp silah kontrolü sağlanması gerektiğini savunuyorum” dedi.