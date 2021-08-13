Kim Kardashian: Kanye bana başkalarının ne düşündüğünü önemsememeyi öğretti

Reality yıldızı Kim Kardashian, boşandığı eşi rapçi Kanye West sayesinde kendisine olan güveninin arttığını söyledi.

Kim Kardashian West, katıldığı bir podcast programında geçmişte insanların kendisi hakkında düşündüklerini fazlasıyla kafaya taktığını söyledi.

Kardashian “Belki Kanye gibi, beğenilme faktörünü hiç önemsemeyen biriyle olmak bunun aksini öğretti” dedi.

Kanye West sayesinde kendisi olmayı öğrendiğini söyleyen Kardashian “Herkesi memnun etmek zorunda değilsiniz” dedi.

Kardashian-West çifti, bu yıl içinde boşanma kararı almıştı.