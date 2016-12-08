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Kim Kardashian ile Kanye West boşanıyor mu?

“Kim evliliğini sürdürmek istemiyor”

08 Aralık 2016 15:07

Kim Kardashian’ın, rap şarkıcısı eşi Kanye West’ten boşanmak için mahkemeye başvuracağı iddia edildi.

Geçen ay Kanye West’in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından Kardashian-West evliliğinde çatlak oluştuğu söylentileri ortaya atılmış, hatta Kardashian’ın annesinin yanına taşındığı ileri sürülmüştü. Hastane sürecinde Kardashian’ın eşinin iyileşmesi için elinden geleni yaptığı açıklansa da çifte yakın kaynakların iddiasına göre 36 yaşındaki reality şov yıldızı bu ilişkiden mutsuzdu.

US Weekly’nin iddiasına göre Kardashian’ın bir arkadaşı, “Kim evliliğini sürdürmek istemiyor” dedi. Aynı kişi, "Kanye West tamamen iyileşene kadar kesin kararını vermek istemiyor. O hep destekleyen bir eşti. Kanye’yi önemsiyor ve ona ihtiyacı olduğunda yardım edecek ama kendini bir süredir hapsedilmiş hissediyor” şeklinde konuştu.

Başka bir iddiaya göre 39 yaşındaki Kanye West, hastanede 10 gün kaldıktan sonra ayakta tedavisinin devam ettiği günlerde eşi, üç yaşındakı kızı North ve 12 aylık oğlu Saint’ten ayrı yaşamaya başladı. People’a konuşan bir kaynak, “Kim çok koruyucu ve Kanye’nin çocukların etrafında olmasını istemiyor” dedi.

“Kanye’nin davranışları evliliklerine zarar veriyor. Ama Kim eşine yardım ediyor. Bunun Kanye’yi koruyacağını ve evliliklerine yardım edeceğini düşünüyor” diye konuştu. İddiaya göre Kanye West ayakta tedavisine devam ederken Kardashian endişeli olsa da destekleyici olmayı sürdürüyor. Aynı kaynak ayrıca, “Kanye'nin ayakta bakıma ne kadar zaman ihtiyaç duyacaklarını bilmiyorlar. Herhangi bir ilişki gibi hüsrana uğradılar, sorunları var ama birbirlerini çok seviyorlar” dedi.

İlişkide oluşan çatlağa rağmen, Kanye West’in oğulları Saint’in birinci yaş günü partisine katıldığı öğrenildi. TMZ, ünlü rap’çinin hastalığının, annesi Donda West'in ölümünün dokuzuncu yıldönümünde tetiklendiğini iddia etti.

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