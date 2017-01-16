Kim Kardashian: Hırsızlar polis kıyafeti giymişti, yüzüğümü istediler

3 Ekim'de silahlı soyguna uğrayan Kim Kardashian, hırsızlarla karşılaşma anını "Kapıda karşılaştığım iki soyguncu da kapüşonluydu. Biri maskeliydi ve polis rozetli ceket giymişti. İkinci soyguncu da aynı polis kıyafeti içindeydi ama maskesi yoktu. Yanımda bekleyen maskeli kişi Fransız aksanıyla İngilizce olarak evlilik yüzüğümü istedi. Komodinin üzerindeki yüzüğüme baktı. Değeri 4 milyon dolardı" diye anlattı.

NTV'de yer alan habere göre; Kardashian emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Kapıda ayak sesleri duydum. ‘Kim var orada’ diye bağırdım, ama ses çıkmadı. Maskeli olan soyguncu beni yakaladı. İç çamaşırlarım ve bornozumlaydım. Beni yatak odasına götürüp yatağın üzerine attılar, cüzdanımı boşalttılar. Kapıda karşılaştığım iki soyguncu da kapüşonluydu. Biri maskeliydi ve polis rozetli ceket giymişti. İkinci soyguncu da aynı polis kıyafeti içindeydi ama maskesi yoktu. Yanımda bekleyen maskeli kişi Fransız aksanıyla İngilizce olarak evlilik yüzüğümü istedi. Komodinin üzerindeki yüzüğüme baktı. Değeri 4 milyon dolardı."

"Küvetin içine bıraktılar"

Kardashian, soyguncuların kendisine mücevherlerin ve paranın yerini sorduğunu belirtti. Soyguncuların yatağın üzerine ittikten sonra ellerini ve ayaklarını bağladıklarını, ağzını bantladıklarını dile getiren Kardashian, “Beni banyoya götürdüler, küvetin içine bıraktılar” dedi.

Mücevher kutusunun içinden 11 milyon dolara yakın değerdeki takılarını alan soyguncuların kaçtığını söyleyen Kardashian, “Soygun esnasında otelin mobil telefonu hiç susmadı, telefonda Fransızca konuştular" dedi.



Soyguncular kaçtıktan sonra bağlarından kurtulduğunu söyleyen Kardashian, polisin, “Yaralandınız mı?” sorusunu, “Hayır” diye yanıtladı. İfadenin ardından polise “Buradan ayrılmak ve ABD’deki çocuklarımın yanına dönmek istiyorum” diyen Kardashian, kendisini bekleyen özel uçakla evine döndü.

Biri Kardashian'ın şoförü toplam 17 kişi tutuklandı

Kardashian soygununda parmağı olan kişiler geçen hafta tutuklandı. Yakalanan 17 kişiden birinin Kardashian tarafından tutulan şoför olduğu ortaya çıktı. Kardashian’ın avukatları, ünlü yıldızın tanıklık için Paris’e dönmeye hazırlandığını belirtti.