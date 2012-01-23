Kim Kardashian, hem evliliğinden hem de kariyerinden oldu



T24 - 72 günlük evliliği sonrası boşanma kararı alan Kim Kardashian, hayatın her alanında zor günler geçiriyor.





Gazeteport'ta yer alan habere göre; Kim'in hayatındaki en büyük sorun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Khris Humphries. Boşanma nedeniyle çok sinirli olan Humphries, evliliğin iptalini istedi. Kardashian ailesi tarafından reklam malzemesi yapıldığını söyleyen Humphries, tazminat davasına hazırlanıyor.





Boykotla karşı karşıya



Boşanma kararı, Kim'in marka imajına büyük zarar verdi. Kim, büyük markalarla yaptığı tanıtım anlaşmalarıyla ilgili çalışmaları bu süreçte yerine getiremediği için milyon dolarlık tazminat davalarıyla karşı karşıya.





Annesinin yanına döndü



Düğünü sonrası lüks bir malikaneye taşınan Kim, annesi Kris Jenner'ın evine geri döndü. Kim, evine gelen taciz telefonlarından sıkıldığını söylüyor.





Film kariyeri tehlikede



Televizyonda ailesiyle birlikte yer aldığı programların ardından sinemaya adım atma kararı alan Kim, 'The Marriage Counselour' isimli filmde rol kapmıştı. Ancak Kim'e yönelik nefret telefonları yüzünden, yapımcılar Kim'in projeden çıkarılabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.





Arkadaşları terkettti



Ailesiyle ve iş ortaklarıyla zor günler yaşayan Kim'i arkadaşları da terk ediyor. En yakın arkadaşı Brittny Gastineau, Kim ile görüşmüyor. Popülaritesi nedeniyle Kim'in yanında bulunanlar ise sosyetik güzelin artık yanına yaklaşmıyor.







