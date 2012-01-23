T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kim Kardashian, hem evliliğinden hem de kariyerinden oldu

72 günlük evliliği sonrası boşanma kararı alan Kim Kardashian, hayatın her alanında zor günler geçiriyor.

23 Ocak 2012 02:00


T24 - 72 günlük evliliği sonrası boşanma kararı alan Kim Kardashian, hayatın her alanında zor günler geçiriyor.

Evlilik de gitti kariyer de!

Gazeteport'ta yer alan habere göre; Kim'in hayatındaki en büyük sorun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Khris Humphries. Boşanma nedeniyle çok sinirli olan Humphries, evliliğin iptalini istedi. Kardashian ailesi tarafından reklam malzemesi yapıldığını söyleyen Humphries, tazminat davasına hazırlanıyor.


Boykotla karşı karşıya

Boşanma kararı, Kim'in marka imajına büyük zarar verdi. Kim, büyük markalarla yaptığı tanıtım anlaşmalarıyla ilgili çalışmaları bu süreçte yerine getiremediği için milyon dolarlık tazminat davalarıyla karşı karşıya.


Annesinin yanına döndü

Düğünü sonrası lüks bir malikaneye taşınan Kim, annesi Kris Jenner'ın evine geri döndü. Kim, evine gelen taciz telefonlarından sıkıldığını söylüyor.


Film kariyeri tehlikede

Televizyonda ailesiyle birlikte yer aldığı programların ardından sinemaya adım atma kararı alan Kim, 'The Marriage Counselour' isimli filmde rol kapmıştı. Ancak Kim'e yönelik nefret telefonları yüzünden, yapımcılar Kim'in projeden çıkarılabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.


Arkadaşları terkettti

Ailesiyle ve iş ortaklarıyla zor günler yaşayan Kim'i arkadaşları da terk ediyor. En yakın arkadaşı Brittny Gastineau, Kim ile görüşmüyor. Popülaritesi nedeniyle Kim'in yanında bulunanlar ise sosyetik güzelin artık yanına yaklaşmıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24