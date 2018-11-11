Kim Kardashian evini terk etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan dev yangından dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian da etkilendi. Evinden ayrılan Kardashian yangınla ilgili paylaşımda bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

CNN'in haberine göre yangında 35 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaliforniya'nın güney kesimlerinde etki olan ve Malibu sahiline kadar ilerleyen diğer yangınlarda da toplam 250 bin kişi için tahliye emri verildi.

Evini terk etmek zorunda kalan 38 yaşındaki ünlü yıldız, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Kardashian, yangın felaketine dair anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

Kaliforniya İtfaiye Biriminden Yüzbaşı Scott McLean, dün yaptığı açıklamada, bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.