Kim Kardashian dünyaevine girdi

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, rap şarkıcısı Kanye West ile İtalya'nın Floransa kentinde dünyaevine girdi.

Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, rap şarkıcısı sevgilisi Kanye West'le İtalya'nın Floransa kentinde 300 bin Euro'ya kiraladığı, 16. yüzyıldan kalma Forte Belvedere'de dünya evine girdi.

Dün akşam yapılan düğüne birçok ünlü isim katıldı.

Çiftin evlendiğinin kesinleştiğini ise yakınları, ABD basınına yaptıkları açıklamalarla duyurdu.

Aralarında İtalyan tenor Andrea Bocelli, Katy Perry gibi çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğün basına kapalı gerçekleşti.

Çok sayıda basın mensubu ve çiftin hayranları Forte Belvedere'nin önünde uzun süre ünlüleri görmek için bekledi.

Uzun süre bekleyen hayranlardan bazılarının sıcağın da etkisiyle zaman zaman fenalaştıkları, bu kişilerin ambulansla hastaneye götürüldükleri belirtildi.

ABD'li çiftin daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine gireceği açıklanmış ancak ünlü çift karar değişikliğiyle düğünü Floransa'ya almıştı.

Çift, dün Fransa'nın başkentinde de düğün öncesi kutlama gecesi organize etti.

Kardashian-West çiftinin geçen yıl dünyaya gelen North isimli kızları bulunuyor.