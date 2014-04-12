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Dünya

Kim Kardashian düğününe çağırdı, ancak Barack Obama gitmiyor

Televizyon yıldızının düğünü için davetiye gönderdiği 100'den fazla kişi katılmayı reddetti

12 Nisan 2014 11:33

Kim Kardashian’ın düğün davetiyesi gönderdiği ABD Başkanı Barack Obama ve Oprah Winfrey gibi isimlerin nikah törenine katılmayı reddederek davetiyeleri geri gönderdikleri bildirildi.

Görkemli bir düğün töreniyle rap şarkıcısı Kanye West ile evlenmeye hazırlanan televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD’nin en ünlü isimlerinden oluşan davetiler arasında bulunan 100’den fazla kişinin düğüne katılmayı reddetmesi karşısında şaşkına döndü.

Fransa’daki düğüne katılmayı reddederek davetiyeleri Kardashian’ın iade eden ünlüler arasında ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Beyonce Knowles, Dünya’nın en zengin kadını Oprah Winfrey, aktör Jared Leto, Will Smith ve eşi Jada Pinkett-Smith, Amerikan Vogue dergisinin baş editörü Anna Wintour, şarkıcı Prince ve Robin Thicke gibi isimler yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak RadarOnline.com sitesinde yer alan haberde ise ‘‘Kanye, Kim’den toplumun kaymak tabakasını oluşturan etkili isimleri düğün törenine davet etmesini istiyor. Ancak davet edilen isimlerden birçoğu düğüne katılmayı reddetti’’ şeklindeki ifadelere yer verildi.

 

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