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BBC Türkçe

Kim Jong-un'un Çin ziyareti doğrulandı

Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti resmi olarak da doğrulandı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti resmi olarak da doğrulandı.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı.

Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu:

"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."

Kuzey Kore tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada ise ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arz ettiği vurgulandı.

Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından sonra yurt dışına gerçekleştirdiği ilk resmi gezi oldu.

Bu ziyaretin, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini kabul etmişti.

Analistler, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin bu zirve öncesi bir araya gelebileceğini ön görüyordu. Çin, Kuzey Kore'nin temel ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Pazartesi günü gerçekleşen resmi ziyaretle ilgili Japonya ve Güney Kore medyasında, Kuzey Kore'den üst düzey bir yetkilinin Pazartesi trenle Çin'e geldiği ve bu kişinin Kim Jong-un olabileceğine dair haberler yer almıştı.

Kim Jong-un'un gelecek ay Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor.

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