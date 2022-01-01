Kim Jong-un'un sene sonu konuşmasında odak bu sefer ABD ve nükleer silahlardan traktör fabrikaları ve okul üniformalarına kaydı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki 10. yılını bitirirken bu sefer ABD ve nükleer silahlar yerine traktör fabrikaları ve okul üniformalarına odaklandı.

İşçi Partisi'nin merkez komitesi toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin bir "ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kim, 2022'de hedeflerinin ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek olacağını belirtti.

Kuzey Kore lideri geçmişte yeni yıla yaklaşırken yaptığı konuşmada ülkenin önemli politik kararlarını duyuruyor ve genellikle ABD ve Güney Kore ile ilişkileri öne çıkarıyordu. Yerel basının yayınladığı özetlere göre bu seneki konuşmada ABD'ye yer verilmedi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik krize yoğunlaşan Kim, "sosyalist olmayan uygulamalar" hakkında daha ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.