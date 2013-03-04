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Dünya

Kim Jong-un, Obama'dan telefon bekliyor

Rodman, “Kim bana Obama’ya iletmem için bir istekte bulundu. Obama’dan, kendisine telefon açmasını istiyor” ifadesini kullandı

04 Mart 2013 09:25

Belgesel çekimi için kısa bir süre önce Kuzey Kore’yi ziyaret eden NBA’in eski oyuncularından Dennis Rodman, ‘Devlet Başkanı Kim Jong-un’un ABD Başkanı Barack Obama’dan telefon beklediğini’ söyledi. Rodman, Kuzey Kore’nin genç liderinin, Başkan Obama ile ‘basketbol hakkında konuşmak istediğini’ belirtti.
 
Belgesel çekimi için Kuzey Kore’ye giden ve burada düzenlenen dostluk maçında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yan yana pozlar veren Dennis Rodman, ülkesine döndükten sonra ilginç açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Kuzey Kore’ye gönderdiği ‘en beklenmedik diplomat’ olan Rodman, "Kim basketbolu seviyor... Ben de ona Obama’nın da basketbolu sevdiğini söyledim. Bu fırsatı ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri geliştirmek için kullanabileceğimizi" belirttim dedi.

ABC televizyonunun  ‘This Week’ programına konuk olan Rodman, “Kim bana Obama’ya iletmem için bir istekte bulundu. Obama’dan, kendisine telefon açmasını istiyor” ifadesini kullandı.

NBA’in efsane oyuncusu Michael Jordan ile uzun yıllar Chicago Bulls formasını giyen rodman, Vide Media şirletiyle düzenlediği ziyarette, Kim Jong-un’un sarayındaki davete de katılmış ve burada yaptığı konuşmada genç lider için ‘hayat boyu arkadaşım’ ifadesini kullanmıştı.


ABD hükümeti tepkili


ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rodman’ı misafir etmesini eleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Kendi halkı açlıkla boğuşurken Rodman’la içmesi ve yemek yemesi’ dorğu değil denildi.

Rodman ise ABC’ye yaptığı açıklamada, ‘Kim, savaşmak istemediğini bana defalarca söyledi’ ifadesini kullandı. Rodman ayrıca, “Kim bence iyi bir insan... Ayrıca arkadaşım. Ancak yaptıklarını görmezlikten gelmiyorum” dedi. Ünlü yıldız, ‘Kuzey Kore’ye bir kez daha giderek gerçekten neler olup bittiğine de bakmak istediğini’ söyledi.

K.Kore, Aralık 2012’de uzun menzilli Unha-3 roketini başarıyla test etmiş, 12 Şubat’ta ise nükleer deneme gerçekleştirmişti. Uluslararası kamuoyunun tüm baskı ve uyarılarına rağmen roket ve nükleer silah denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore, diğer yandan misafir ettiği ABD kamuyonun ünlü isimleriyle farklı bir görünüm sergiliyor.

Google’ın yönetim kurulu başkanı Eric Schimidt, Ocak ayında Pyongyang’ı ziyaret etmiş ve internet özgürlüğüne dair önemli mesajlar vermişti. Dennis Rodman ise 2011’de ölen eski lider Kim Jong-il’in ardından Kuzey Kore lideriyle bir araya gelen en ünlü kişi oldu.

Rodman’ın yer alacağı belgeselin, Nisan ayında  HBO kanalında yayınlanması bekleniyor.

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