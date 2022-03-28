Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin 'saldırı kapasitesini' artıracaklarına söz verdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin daha güçlü saldırı araçları geliştirmeyi planladığını ifade etti. Pyongyang, Birleşmiş Milletler tarafından konulan yasağa rağmen geçen hafta 2017'den bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.

Devlet haber ajansı KCNA tarafından pazartesi aktarılan açıklama, silahlarını modernize etmeye çalışan Kuzey Kore'nin yakında yeni füzeler fırlatabileceği; hatta nükleer silah deneyebileceği konusunda endişe yarattı.

Kim açıklamasında, "Bir ülke sadece hayranlık uyandırıcı saldırı kapasitesi, rakibi yoran askeri gücü olduğunda kimse tarafından durdurulamaz, savaşı önleyebilir, ülkesini koruyabilir ve emperyalistlerin tehditleriyle başa çıkabilir" dedi.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin daha kuvvetli saldırı araçları geliştireceğini vurguladı.