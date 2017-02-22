Kim Jong-nam'ın ölümü: Kuzey Koreli elçilik yetkilisi şüpheli

Malezya, üst düzey bir Kuzey Kore elçilik yetkilisini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın ölümüyle ilişkili olarak sorgulamak istediğini açıkladı.

Kim Jong-nam, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında uçak beklerken öldürülmüştü.

Malezya polisi, şüphelilerden birisinin Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur'daki elçiliğinde ikinci katip olarak görev yapan 44 yaşındaki Hyon Kwang Song olduğunu açıkladı.

Polis, havalimanında iki kadının Kim Jong-nam'ın yüzüne toksik bir madde sürmeleri sonucu öldüğünü de teyit etti.

Malezya polis şefi Halid Ebu Bekir, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında daha önce açıklanan şüphelilere ek olarak üç Kuzey Kore vatandaşını daha aradıklarını belirtti.

Hyon Kwang Song, aranan 3 Kuzey Koreliden biri.

Diğer şüphelilerden biri Kuzey Kore devlet havayolları çalışanı 37 yaşındaki Kim Uk II.

Üçüncü kişi ise yine Kuzey Kore vatandaşı 30 yaşındaki Ri Ju U.

Ebu Bekir, Malezya'daki Kuzey Kore Büyükelçisi'ne söz konusu üç kişiyi sorgulamaları için yazılı talep ilettiklerini kaydetti.

Büyükelçinin taleplerini geri çevirmesi halinde "bize gelmelerine zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki iki kadın sorgularında kamera şakası yaptıklarını sandıklarını söylemişlerdi.

Ancak Ebu Bekir, kadınların "ellerini temizlemeleri" için talimat aldıklarını ve maddenin zehirli olduğunu bildiklerini kaydetti.

Malezya'daki Kuzey Kore elçiliği ise iddiaları yalanlıyor.

Elçilikten yapılan açıklamada, söz konusu maddenin kadınların elinde bulunmasının bu maddenin zehirli olamayacağını kanıtladığı belirtildi ve yetkililere gözaltındaki "masum iki kadının" ve diğer Kuzey Korelinin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Olayla ilgili bir Malezyalı toplam 4 kişi gözaltında. Malezyalı şüphelinin Çarşamba günü kefaletle serbest bırakılması bekleniyor.

Polis, hafta başında hastane morguna zorla girme girişimi nedeniyle, morg etrafına ağır silahlı güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını da açıkladı.

Olayla ilgili aranan diğer dört Kuzey Korelinin çoktan ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor.