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BBC Türkçe

Kim Jong-nam'ın kimliği resmi olarak tespit edilemiyor

Malezyalı yetkililer Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın aile bireylerinden hiçbirinin DNA örneği sağlamak için öne çıkmaması nedeniyle cesede resmi kimlik tespiti yapılamadığını söylüyor.

21 Şubat 2017 20:34

Malezyalı yetkililer geçen hafta zehirlenerek öldürüldüğü tahmin edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın cesedine resmi bir kimlik tespiti yapamadıklarını çünkü hiçbir aile bireyinin DNA örneği sunmadığını söylüyor.

Malezya Sağlık Bakanı, Kuala Lumpur'da uçağını beklerken ölen Kim'in otopsi sonuçlarının henüz belli olmadığını belirtti.

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Malezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Doktor Noor Hisham Abdullah, ölüm sonrası incelemelerin Kim'in kalp krizi geçirmediğini veya vücudunda herhangi delinme yarası olmadığını doğruladığını açıkladı.

Kim Jong-nam'ın oğlu Kim Han-sol'ün babasının cesedini Kuzey Kore'ye götürmek için Malezya'ya gelmiş olabileceği konuşuluyor.

Kuala Lumpur'da Kim Jong-nam'ın cesedinin bulunduğu morgun etrafında güvenlik önlemleri yoğunlaştı.

Maleyza, Kim'in kimliğini ailesinden DNA örneği alıp doğrulatmadan cesedi göndermek istemiyor.

elçisini geri çağırmıştı
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