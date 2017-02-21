Kim Jong-nam'ın kimliği resmi olarak tespit edilemiyor

Malezyalı yetkililer geçen hafta zehirlenerek öldürüldüğü tahmin edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın cesedine resmi bir kimlik tespiti yapamadıklarını çünkü hiçbir aile bireyinin DNA örneği sunmadığını söylüyor.

Malezya Sağlık Bakanı, Kuala Lumpur'da uçağını beklerken ölen Kim'in otopsi sonuçlarının henüz belli olmadığını belirtti.

Malezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Doktor Noor Hisham Abdullah, ölüm sonrası incelemelerin Kim'in kalp krizi geçirmediğini veya vücudunda herhangi delinme yarası olmadığını doğruladığını açıkladı.

Kim Jong-nam'ın oğlu Kim Han-sol'ün babasının cesedini Kuzey Kore'ye götürmek için Malezya'ya gelmiş olabileceği konuşuluyor.

Kuala Lumpur'da Kim Jong-nam'ın cesedinin bulunduğu morgun etrafında güvenlik önlemleri yoğunlaştı.

Maleyza, Kim'in kimliğini ailesinden DNA örneği alıp doğrulatmadan cesedi göndermek istemiyor.