Kim Jong-nam'ın katil zanlısı: Kamera şakası için 90 dolar aldım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın katil zanlısı, suikastten haberi olmadığını, kamera şakası yapması için kendisine 90 dolar ödendiğini söyledi.

Malezya'da gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah, kendisinden Kim'in yüzüne "bebek yağı" sürmesinin istendiğini öne sürdü.

Otopsisisinde Kim Jong-nam'ın VX sinir gazıyla öldürüldüğü belirlenmişti.

Birleşmiş Milletler, VX sinir gazını kitle imha silahı olarak kabul ediyor.

Geçen hafta Kuala Lumpur havaalanında iki kadının Kim'in yüzüne bir şey püskürttükten sonra kaçtıkları açıklanmıştı.

Suikastin arkasında Kuzey Kore'nin olduğu iddia ediliyor. Ancak Pyongyang yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Olayla bağlantılı olarak şimdiye kadar üç kişi gözaltına alındı. Ancak polis, dördü Kuzey Koreli toplam yedi şüpheliyi arıyor.

Endonezyalı büyükelçiliği yetkilileri, bugün Kuala Lumpur'da Siti Aisyah ile görüştü.

Büyükelçi yardımcısı Andreano Erwin görüşmeden sonra "Kendisinden bunu yapmasını birilerinin istediğini söyledi. Japon ya da Koreliye benzeyen birileriyle görüştüğünü, 400 ringnit (yaklaşık 90 dolar) aldığını ve kendisine bebek yağı verildiğini anlattı" dedi.

Elçilik yetkilileri, kadının, saldırıda kullanılan kimyasaldan etkilendiğine dair bir işaret olmadığını belirtti.

Kuzey Kore, Mısır ve Güney Sudan, Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nun anlaşmasını ne imzaladı, ne de onayladı.

Güney Kore'deki özel Kore Savunma Teşkilatı savunma analisti Lee-Il-Woo, AFP haber ajansına, "Kuzey Kore'nin büyük bir VX deposu olduğunu ve gazın ucuz bir şekilde üretilebileceğini" söylüyor.

Güney Kore'nin savunma bakanlığı 2014'te yayımlanan Defence White Paper belgesinde, Kuzey Kore'nin 1980'lerde kimyasal silah üretmeye başladığını ve 2500 ila 5000 ton depoladıklarını yazıyor.

Belgenin 2012 basımındaysa, Kuzey Kore'nin Chongjin ve Sinuiju da dahil olmak üzere 8 yerde kimyasal silah ürettiği yazıyor.