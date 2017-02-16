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BBC Türkçe

Kim Jong-nam'ın cenazesine otopsi soruna yol açtı

Pazartesi günü Malezya'da uçak beklerken öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşine otopsi uygulanıyor. Uluslararası haber ajansları isimlerini vermedikleri Malezyalı yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, Kuzey Kore'nin Malezya'dan otop

16 Şubat 2017 06:18

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın cenazesi, Malezya'da soruna yol açtı.

Kim'in, Pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da havaalanında uçak beklerken yüzüne kapatılan bir bez parçasını soluduktan sonra öldüğü açıklanmıştı.

Yetkililer Kim'in asıl ölüm nedeninin bulunması için Çarşamba günü otopsiye başladı, ancak Pyongyang yönetiminin buna karşı çıktığı belirtiliyor.

15 Şubat İngiltere basın özeti

Uluslararası haber ajansları, isimlerini vermedikleri yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, Kuzey Koreli yetkililerin Malezya'dan otopsiyi durdurarak cenazeyi kendilerine vermelerini istediklerini kaydediyorlar.

Reuters'a konuşan ve isimlerini vermeyen üç Malezya hükümet yetkilisi, Kuzey Kore yetkililerinin otopsiden vazgeçirmek için saatlerce uğraştıklarını söylediler.

Ancak Malezya cenazeyi vermeyi şimdilik reddediyor.

Reuters'a konuşan bir kaynak "Malezya hiçbir şeye zorlanamayacağını söyledi. Prosedürler neyse onu yerine getireceğiz" dedi.

Malezya, Kim Chol adı altında seyahat eden kişinin Kim Jong-nam olduğunu henüz resmi olarak doğrulamadı.

46 yaşındaki Kim Jong-nam bir zamanlar babası Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu, ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düşmüştü.

İngiliz gazeteleri Çarşamba günü, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddialar olduğunu yazdı.

Malezya yetkilileri 28 yaşındaki Doan Thi Huong'un olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdular.

Polis yetkilileri, tek başına olan ve Vietnam pasaportu taşıyan şüphelinin havaalanındaki CCTV kameraları aracılığıyla tespit edildiğini açıkladılar.

Güney Kore basını, Kuzey Kore ajanı olduğu düşünülen iki kadının olayla ilişkili olduğunu ve havaalanından taksiyle kaçtıklarını öne sürüyor. Ancak Malezyalı yetkililer söz konusu iddiaları doğrulamadı.

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