Kim Jong-nam cinayeti davası başladı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong-un\'un üvey kardeşi Kim Jong-nam\'ın Malezya\'nın başkenti Kuala Lumpur\'da havaalanında VX sinir gazıyla öldürülmesiyle ilgili iki kadının yargılandığı dava başladı.

Kim Jong-nam\'ı öldürmek suçlamasıyla yargılanan Vietnamlı Doan Thi Huong (29) ve Endonezyalı Siti Aisyah (25) Jong-nam\'ın yüzüne hayli zehirli bir kimyasal olan VX sinir gazı sürmekle suçlanıyordu.

Kadınlar duruşmada bunun kendilerine bir televizyon şakası olduğunun söylenerek Kuzey Kore ajanları tarafından kandırıldıklarını ve suçsuz olduklarını söyledi.