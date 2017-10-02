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Deutsche Welle

Kim Jong Nam cinayeti davası başladı

Bundan 8 ay önce Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un üvey kardeşinin yüzünü sinir gazı püstürterek öldürdükleri şüphesiyle iki sanığın yargılanmasına başlandı.

02 Ekim 2017 17:32

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un üvey kardeşini sinir gazı ile öldürdükleri şüphesiyle iki sanığın yargılanmasına başlandı. 25 yaşındaki Endonezyalı bir kadın ile 28 yaşındaki Vietnamlı bir kadının Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur havalimanında Kim Jong Nam'ın yüzüne yüksek tesirli sinir gazı püskürttükleri suçlaması yöneltiliyor.

Kuala Lumpur'daki mahkemede ilk ifadelerini veren iki kadın suçsuz olduklarını, televizyondaki bir Reality-Show'da Kim Jong Nam'a sadece 'şaka yapmak' için seçildiklerine inandıklarını söylediler. Her iki kadın hakkında ölüm cezası talep ediliyor. Güney Koreli ve ABD'li hükümet temsilcileri saldırının ardında Kuzey Kore'nin olduğundan yola çıkıyorlar. Pyongyang ise bu iddiaları geri çeviriyor.

Güne Kore hükümet çevreleri, Kuzey Kore yöneticilerinin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong'un üvey kardeşi Kim Jong Nam'ı öldürme planlarını yıllar önce hazırladıklarını iddia ediyorlar. Kim Jong Nam'ın Kuzey Kore'de babadan oğula geçen hanedan yönetimini eleştirdiği belirtiliyor. Çin'in koruması altında ailesi ile Macau'da yaşayan 45 yaşındaki Nam 13 Şubat'ta Kuala Lumpur Havalimanında yüzüne spreyle gaz püskürtülerek öldürülmüştü.

Mahkemenin kasım ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/ÇA,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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