Kim hangi rolü kaçırdı?

BATMAN



Ünlü oyunculara "keşke" dedirten rollerden bazıları onları Oscar ödülüne götürecek kadar büyük iken, bazı rol değişiklikleri de filmi neredeyse baştan aşağı değiştirecek ölçüde farklılıklar içeriyor.Dünyaca tanınmış üçlemede Keanu Reeves’in sinema dünyasında önemli bir yer edindiği "Neo" rolü Will Smith’e önerildi. Ajanlar, yaratıklar ve pek çok güçle mücadele edecek karakter için bir başka aday da Nicolas Cage idi. Başarılı oyuncu Will Smith rolü cazip bulmayarak geri çevirdi ve Wachowski kardeşler yıldızları Reeves’i buldu.Will Smith, sonradan bu rolle ilgili şu yorumu yaptı: "Dürüstçe itiraf etmem gerekirse, bu filmi yapabileceklerine inanmıyordum, çünkü çok iddialıydı. Tekniği de duyunca ’bu olmaz, film komik olur’ diye düşünmüştüm"... Sonuçta film çekildi ve sinema tarihinde çığır açan bir yapım oldu. Keanu Reeves, üçlemenin tüm filmlerinde rol alarak vazgeçilmez bir yıldız haline geldi.Oscarlı "Akıl Oyunları-A Beatiful Mind" filmi için günlerce ismi konuşulan Tom Cruise, kararsız kalınca rolü Russel Crowe’a kaptırdı. Aylarca Cruise’un canlandıracağı söylenen dahi ve şizofren matematikçi rolünü elde eden Crowe, ikinci Oscar’ı kaçırsa da eleştirmenlerden tam not aldı.İngilizce Profesörü John Keating rolü için ilk olarak efsane oyuncu Dustin Hoffman düşünüldü. Bu karakterin lösemi ile olan mücadelesi de geri plana atılırken, Hoffman’ın istemediği rol de Robin Williams’a teklif edildi. Film, 1990 yılında Oscar’a aday gösterilirken, Hoffman da rolü reddettiği için yüksek ihtimalle pişmanlık duydu.Çok sayıda oyuncuya teklif edilen "Batman" rolüne eğer Clooney seçilmeseydi, seyirci Brad Pitt, Nicholas Cage ya da Ben Affleck’i "yarasa adam" kostümleriyle izleyecekti.