Kim, hangi bankada parasını unuttu?

Bankalarda parasını unutanlar arasında kimler yok ki. Siyasi partiler, mahkemeler, yardım kuruluşları, büyük şirketler, işadamları, sanatçılar…
Çeşitli bankalarda hesabını unutan kişi ve kuruluşlar şöyle:
Türkiye Vakıflar Bankası (6.645)
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-İstanbul Belediyesi
-Ali Osman Sönmez İnşaat (İstanbul)
-TBMM Vakfı İstanbul Şube Başk.
-Kemal Tanca Ayakkabı
-EGS Bank Taksim Şubesi
-CHP İstanbul İl Başkanlığı
-Bağkur, İstanbul-Sefaköy, Osmanbey, Ankara-Yenişehir, Bursa, Trabzon
-Cem Vakfı (İstanbul)
-Tikveşli Süt ve Süt Mamülleri San. Tic. (İstanbul)
-Tur Otomotiv (İstanbul)
-Nokta Eğitim Yayınları (İstanbul)
-Bursa 1. ve 5. İcra Müdürlüğü
-Bursa Orman Bölge Md
-SHÇEK Genel Müdürlüğü Bakan Fonu (Ankara-Samanpazarı)
-Sağlık Bakanlığı (Ankara-Samanpazarı)
-Konya Selçuklu Belediyesi
-Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
-Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi
-Eskişehir Ticaret Borsası
-Gaziantepspor Kulübü
-Gaziantep Sanayi Odası
-Kağıthane ve Şişli Vergi Dairesi (İstanbul)
-Kayseri Melikgazi Belediyesi
-Türk Telekom (Erzurum)
-Erzurum 5. Noterliği
-Karaköy Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (İstanbul)
-Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü
-Adana Emniyet Müdürlüğü
-Adana 1. İflas Dairesi
-Samsun Havana Turistik Tesisleri
-Trabzon Sosyal Yardımlaşma Vakfı
-Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
-İçel Merkez 3 No'lu Sağlık Ocağı
-İçel Cumhuriyet Savcılığı
-Mersin Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı
-Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
-Tarsus Kaymakamlığı Yardım Kampanyası
-Tarsus Zihin Özürlü Çocuk Yetim ve Kor.
-Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı
-Ankara Bölge İdare Mahkemesi
-Karabük Mal Müdürlüğü
-Karabük Valiliği Diyaliz Hastaları hesabı
-Kocaeli Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu
-Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
-Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su Tahsilatı (Pendik)
-Bolu Meslek Yüksek Okulu
-Kars Müftülüğü
-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kızılay-Ankara)
-Rize Hemşin Belediyesi
-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (Emek-Ankara)
-Emniyet Genel Müdürlüğü (Ankara-Maltepe)
-Şanlıurfa Organize Sanayi
-İzmir Valiliği (Alsancak-Güzelyalı)
-Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı
-Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi
-Osmaniye Devlet Hastanesi
-Osmaniye Orman İşletmesi
-Et ve Balık Kurumu (Ankara)
-Refaeddin Şahin (eski bakan)
-Erzincan Devlet Hastanesi
-Erzincan Cezaevi
-Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hes. (Muğla)
-Adanaspor Kulübü
-Nevşehir Valiliği
-İstanbul Valiliği (Şişli)
-Seval Giyim San. ve Tic. A.Ş (Şişli)
-Yurtiçi Kargo (Şişli)
-İstanbul Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığı (Şişli)
-Marmara Üniversitesi Alerji ve Onkoloji (Üsküdar)
-SSK (Gaziosmanpaşa, Bakırköy-İstanbul)
-Kırklareli Milli Eğitim Vakfı
-Bursa Ticaret Borsası
-Niğde Valiliği
-Enka Holding (Ortaköy-İstanbul)
-Ahmet Hakan Coşkun (Havale iadesi-Ortaköy)
-Akpınar İnşaat (İstanbul)
-Sincan Vergi Dairesi
-Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
-Nihat Gökbulut (Ankara)
-Boğaziçi Menkul Değerler (Ankara)
-Vakıfbank İnşaat Emlak (Ankara)
-Yargıtay Personeli (Ankara)
-Adana Valiliği Deprem Yardım Hesabı
-Ağrı Patnos Belediyesi
-Bölünmez Petrol (100. Yıl Şubesi)
-Türkiye Zirai Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü
-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-Avcılar Kaymakamlığı Şehit Mal. Yak. Yardım
-Prof. Dr. Akın İlkin (İstanbul)
AKBANK (923)
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GARANTİ BANKASI (470)
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-Magdeburg Sigorta
-Bindallı Makina Sanayi
HSBC (80)
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-Gaziantep Genç İşadamları Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş
-Merter Veko Deri
İŞ BANKASI (48.122 mevduat, 29 emanet)
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-Mersin Belediyesi
-Yatırım Finansal Kiralama A.Ş (İstanbul)
-Vakıf Finansal Kiralama A.Ş (İstanbul)
-Bosna Hersek Büyükelçiliği (Ankara)
-Bosna Hersek Askeri Ataşeliği (Ankara)
-Kent Baharat Gıda (İstanbul)
-Fenomen Dergisi (Şişli)
-İhlas Holding (Cağaloğlu)
-İhlas Haber Ajansı (Cağaloğlu)
-Marketing Türkiye Dergisi (4. Levent)
-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum
-Boronkay Oto Sanayi (İstanbul)
-Bayındır Sigorta (İzmir)
-Oyak Sigorta (İzmir)
-JETPA (Ankara)
-Eximbank (Kızılay-Ankara)
-Eczacıbaşı Menkul Değerler (Ankara)
-RTÜK (Kızılay-Ankara)
-İGM Yayınları (Ankara)
-Hindistan Dostluk ve Kültür Derneği (Ankara)
TÜRKİYE HALK BANKASI (14.707)
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-Birleşik Metal İşçileri Sendikası (İstanbul)
-Çınar Otel (İstanbul)
-Eltes İnşaat ve Elektronik Mekanik (İstanbul)
-Bilkar Uluslararası Nakliyat Tur. ve Güm. Dış Tic. Ltd.
-Sağlık Bakanlığı İscehisar Devlet Hastanesi (Afyon)
-Bismil Kuyumcular Derneği (Diyarbakır)
-Erzincan Polis Okulu
-UNO Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti(Ankara)
-Halkbank Vakfı Kamp Hesabı (Ankara)
-Hasırcılar Cami Koruma Derneği (Adapazarı)
-Deniz Subay Eşleri Derneği (Karadeniz Ereğli/Zonguldak)
DENİZBANK (265)
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-Aydın Süper Lisesi
-Türkbükü Koruma Derneği
-145 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi
ŞEKERBANK (271)
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BAYINDIRBANK (904)
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(Demirbank, Toprakbank, Dış Ticaret Bankası, Sümerbank, İktisat Bankası, EGS Bank, Birleşik Fon Bankası hesapları dahil)
ZİRAAT BANKASI (23.888)
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-Hazine Müsteşarlığı (Yenişehir Şubesi)
-Ankara Çimento Sanayi
-İstanbul Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği
-Batman Ölen Öğretmen Ailelerine Yardım
-Antalya Cezaevi
-Ulaştırma Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü
-Fenerbahçe Sosyal Tesisleri (Maltepe-İstanbul)
-DTP İhsaniye İlçe Başkanlığı (Afyon)
-DSP İhsaniye İlçe Başkanlığı (Afyon)
-Binicilik Federasyonu (Ulus-Ankara)
-GİMA Ulus Mağazası (Ankara)
-Çukurca Tapu Müdürlüğü (Hakkari)
-Uludere Kaymakamlığı
-DSP (Sincan-Ankara)
-Ayayorgi Kilisesi Vakfı (Bakırköy-İstanbul)
-Rum Kilisesi Vakfı (Bakırköy-İstanbul)
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Mersin)
-Ordu Doğumevi
-Ordu Ziraat Fakültesi
-TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Samsun)
-Şanlıurfa Valiliği
-ANAP (Şanlıurfa)
-Hakkari 1. Komando Tugay Komutanlığı
-DTP (Hakkari)
-Dursunbey Fenerbahçeliler Derneği (Balıkesir)
-Bahçıvan Gıda Sanayi (İstanbul)
-Narin Mensucat T.A.Ş (İstanbul)
-Üsküdar Kaymakamlığı
-Pülümür Cumhuriyet Savcılığı (Tunceli)
-Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü
-Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yardım Hesabı
-Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
-Diyarbakır DİE Bölge Müdürlüğü
-Diyarbakır Valiliği Giyim Yardımı
-Mardin Polisevi
-Adana Valiliği Yazıişleri Müdürlüğü
-Mardin Sağlık Müdürlüğü MOP-UP Aşı
-Bitlis Valiliği
-Bitlis İl Merkez Jandarma Komutanlığı
-Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü
-Bitlis Refah Partisi
-Bitlis Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü
-ANAP (Siirt)
-PTT (Muş)
-Edirne Valiliği
-Edirne İl Müftülüğü
-Edirne Nüfus Müdürlüğü Vakfı
-Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Yardım Hesabı
-Erzurum Pasinler Asliye Hukuk Mahkemesi
-Tercan Sağlık Meslek Lisesi (Erzincan)
-Giresun Kız Meslek Lisesi
-Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü
-Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
-İzmir Fuar Gümrük Müdürlüğü
-Kemalpaşa İlçe Seçim Kurulu (İzmir)
-Kemalpaşa İmam Hatip Lisesi
-DİSK Genel İş Sendikası (Artvin)
-Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-Ardahan Emniyet Müdürlüğü
-Ardahan Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğü
-ANAP (Iğdır)
-Kayseri Kapalı Cezaevi
-Akşehir Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü (Konya)
-Orman Bakanlığı Döner Sermaye (Ankara)
-İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü
-Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul)
-Gencay Gürün, Ayhan Arif Ağaoğulları, Muhyettin Mutlu (TBMM Şubesi)
-Kemer Adonis Otel
-Kemer Belediyesi
ALBARAKA TÜRK (222)
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ARAP TÜRK BANKASI (10 mevduat, 31 emanet)
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TÜRKİYE FİNANS BANKASI (98)
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TURKLAND BANK A.Ş (MNG) (2)
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-Korkmaz Yiğit
EUROBANK TEKFEN A.Ş (470)
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-Hulusi Mehmet Kurukahveci (Sirkeci-İstanbul)
-Tikveşli Süt
ING BANK (332)
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TEB (125)
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BANK ASYA (17)
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FİNANSBANK (380)
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-University of Wisconsin
-Neşe Düzel
-Türk Gastroentoloji Derneği
-Varan Otelcilik ve Turistik Tesis İşletmeleri A.Ş
YAPI KREDİ BANKASI (5.277)
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-SSK Başkanlığı (Eminönü-İstanbul)
-Hospitalia International Şirketi GMBH
-Bakırköy 24. Noterliği
-Etiler Soroptimist Kulubü
-Vamtes-Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Sosyal Tesisleri
-Nilüfer Göle
-Kocaeli Müzelerini Sevenler ve Dostları Derneği