Kim, hangi bankada parasını unuttu?

Bankalarda parasını unutanlar arasında kimler yok ki. Siyasi partiler, mahkemeler, yardım kuruluşları, büyük şirketler, işadamları, sanatçılar…



Çeşitli bankalarda hesabını unutan kişi ve kuruluşlar şöyle:



Türkiye Vakıflar Bankası (6.645)

--------------------------------

-İstanbul Belediyesi

-Ali Osman Sönmez İnşaat (İstanbul)

-TBMM Vakfı İstanbul Şube Başk.

-Kemal Tanca Ayakkabı

-EGS Bank Taksim Şubesi

-CHP İstanbul İl Başkanlığı

-Bağkur, İstanbul-Sefaköy, Osmanbey, Ankara-Yenişehir, Bursa, Trabzon

-Cem Vakfı (İstanbul)

-Tikveşli Süt ve Süt Mamülleri San. Tic. (İstanbul)

-Tur Otomotiv (İstanbul)

-Nokta Eğitim Yayınları (İstanbul)

-Bursa 1. ve 5. İcra Müdürlüğü

-Bursa Orman Bölge Md

-SHÇEK Genel Müdürlüğü Bakan Fonu (Ankara-Samanpazarı)

-Sağlık Bakanlığı (Ankara-Samanpazarı)

-Konya Selçuklu Belediyesi

-Eskişehir Odunpazarı Belediyesi

-Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

-Eskişehir Ticaret Borsası

-Gaziantepspor Kulübü

-Gaziantep Sanayi Odası

-Kağıthane ve Şişli Vergi Dairesi (İstanbul)

-Kayseri Melikgazi Belediyesi

-Türk Telekom (Erzurum)

-Erzurum 5. Noterliği

-Karaköy Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (İstanbul)

-Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü

-Adana Emniyet Müdürlüğü

-Adana 1. İflas Dairesi

-Samsun Havana Turistik Tesisleri

-Trabzon Sosyal Yardımlaşma Vakfı

-Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı

-İçel Merkez 3 No'lu Sağlık Ocağı

-İçel Cumhuriyet Savcılığı

-Mersin Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı

-Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

-Tarsus Kaymakamlığı Yardım Kampanyası

-Tarsus Zihin Özürlü Çocuk Yetim ve Kor.

-Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı

-Ankara Bölge İdare Mahkemesi

-Karabük Mal Müdürlüğü

-Karabük Valiliği Diyaliz Hastaları hesabı

-Kocaeli Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu

-Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

-Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su Tahsilatı (Pendik)

-Bolu Meslek Yüksek Okulu

-Kars Müftülüğü

-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kızılay-Ankara)

-Rize Hemşin Belediyesi

-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (Emek-Ankara)

-Emniyet Genel Müdürlüğü (Ankara-Maltepe)

-Şanlıurfa Organize Sanayi

-İzmir Valiliği (Alsancak-Güzelyalı)

-Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı

-Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi

-Osmaniye Devlet Hastanesi

-Osmaniye Orman İşletmesi

-Et ve Balık Kurumu (Ankara)

-Refaeddin Şahin (eski bakan)

-Erzincan Devlet Hastanesi

-Erzincan Cezaevi

-Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hes. (Muğla)

-Adanaspor Kulübü

-Nevşehir Valiliği

-İstanbul Valiliği (Şişli)

-Seval Giyim San. ve Tic. A.Ş (Şişli)

-Yurtiçi Kargo (Şişli)

-İstanbul Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığı (Şişli)

-Marmara Üniversitesi Alerji ve Onkoloji (Üsküdar)

-SSK (Gaziosmanpaşa, Bakırköy-İstanbul)

-Kırklareli Milli Eğitim Vakfı

-Bursa Ticaret Borsası

-Niğde Valiliği

-Enka Holding (Ortaköy-İstanbul)

-Ahmet Hakan Coşkun (Havale iadesi-Ortaköy)

-Akpınar İnşaat (İstanbul)

-Sincan Vergi Dairesi

-Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

-Nihat Gökbulut (Ankara)

-Boğaziçi Menkul Değerler (Ankara)

-Vakıfbank İnşaat Emlak (Ankara)

-Yargıtay Personeli (Ankara)

-Adana Valiliği Deprem Yardım Hesabı

-Ağrı Patnos Belediyesi

-Bölünmez Petrol (100. Yıl Şubesi)

-Türkiye Zirai Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü

-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-Avcılar Kaymakamlığı Şehit Mal. Yak. Yardım

-Prof. Dr. Akın İlkin (İstanbul)





AKBANK (923)

--------------------



GARANTİ BANKASI (470)

---------------------

-Magdeburg Sigorta

-Bindallı Makina Sanayi



HSBC (80)

-------------------

-Gaziantep Genç İşadamları Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş

-Merter Veko Deri



İŞ BANKASI (48.122 mevduat, 29 emanet)

------------------

-Mersin Belediyesi

-Yatırım Finansal Kiralama A.Ş (İstanbul)

-Vakıf Finansal Kiralama A.Ş (İstanbul)

-Bosna Hersek Büyükelçiliği (Ankara)

-Bosna Hersek Askeri Ataşeliği (Ankara)

-Kent Baharat Gıda (İstanbul)

-Fenomen Dergisi (Şişli)

-İhlas Holding (Cağaloğlu)

-İhlas Haber Ajansı (Cağaloğlu)

-Marketing Türkiye Dergisi (4. Levent)

-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum

-Boronkay Oto Sanayi (İstanbul)

-Bayındır Sigorta (İzmir)

-Oyak Sigorta (İzmir)

-JETPA (Ankara)

-Eximbank (Kızılay-Ankara)

-Eczacıbaşı Menkul Değerler (Ankara)

-RTÜK (Kızılay-Ankara)

-İGM Yayınları (Ankara)

-Hindistan Dostluk ve Kültür Derneği (Ankara)





TÜRKİYE HALK BANKASI (14.707)

-----------------------------

-Birleşik Metal İşçileri Sendikası (İstanbul)

-Çınar Otel (İstanbul)

-Eltes İnşaat ve Elektronik Mekanik (İstanbul)

-Bilkar Uluslararası Nakliyat Tur. ve Güm. Dış Tic. Ltd.

-Sağlık Bakanlığı İscehisar Devlet Hastanesi (Afyon)

-Bismil Kuyumcular Derneği (Diyarbakır)

-Erzincan Polis Okulu

-UNO Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti(Ankara)

-Halkbank Vakfı Kamp Hesabı (Ankara)

-Hasırcılar Cami Koruma Derneği (Adapazarı)

-Deniz Subay Eşleri Derneği (Karadeniz Ereğli/Zonguldak)



DENİZBANK (265)

--------------

-Aydın Süper Lisesi

-Türkbükü Koruma Derneği

-145 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi



ŞEKERBANK (271)

-----------------



BAYINDIRBANK (904)

------------------

(Demirbank, Toprakbank, Dış Ticaret Bankası, Sümerbank, İktisat Bankası, EGS Bank, Birleşik Fon Bankası hesapları dahil)



ZİRAAT BANKASI (23.888)

-----------------------

-Hazine Müsteşarlığı (Yenişehir Şubesi)

-Ankara Çimento Sanayi

-İstanbul Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği

-Batman Ölen Öğretmen Ailelerine Yardım

-Antalya Cezaevi

-Ulaştırma Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü

-Fenerbahçe Sosyal Tesisleri (Maltepe-İstanbul)

-DTP İhsaniye İlçe Başkanlığı (Afyon)

-DSP İhsaniye İlçe Başkanlığı (Afyon)

-Binicilik Federasyonu (Ulus-Ankara)

-GİMA Ulus Mağazası (Ankara)

-Çukurca Tapu Müdürlüğü (Hakkari)

-Uludere Kaymakamlığı

-DSP (Sincan-Ankara)

-Ayayorgi Kilisesi Vakfı (Bakırköy-İstanbul)

-Rum Kilisesi Vakfı (Bakırköy-İstanbul)

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Mersin)

-Ordu Doğumevi

-Ordu Ziraat Fakültesi

-TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Samsun)

-Şanlıurfa Valiliği

-ANAP (Şanlıurfa)

-Hakkari 1. Komando Tugay Komutanlığı

-DTP (Hakkari)

-Dursunbey Fenerbahçeliler Derneği (Balıkesir)

-Bahçıvan Gıda Sanayi (İstanbul)

-Narin Mensucat T.A.Ş (İstanbul)

-Üsküdar Kaymakamlığı

-Pülümür Cumhuriyet Savcılığı (Tunceli)

-Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü

-Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yardım Hesabı

-Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı

-Diyarbakır DİE Bölge Müdürlüğü

-Diyarbakır Valiliği Giyim Yardımı

-Mardin Polisevi

-Adana Valiliği Yazıişleri Müdürlüğü

-Mardin Sağlık Müdürlüğü MOP-UP Aşı

-Bitlis Valiliği

-Bitlis İl Merkez Jandarma Komutanlığı

-Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü

-Bitlis Refah Partisi

-Bitlis Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

-ANAP (Siirt)

-PTT (Muş)

-Edirne Valiliği

-Edirne İl Müftülüğü

-Edirne Nüfus Müdürlüğü Vakfı

-Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı

-Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Yardım Hesabı

-Erzurum Pasinler Asliye Hukuk Mahkemesi

-Tercan Sağlık Meslek Lisesi (Erzincan)

-Giresun Kız Meslek Lisesi

-Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü

-Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

-İzmir Fuar Gümrük Müdürlüğü

-Kemalpaşa İlçe Seçim Kurulu (İzmir)

-Kemalpaşa İmam Hatip Lisesi

-DİSK Genel İş Sendikası (Artvin)

-Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-Ardahan Emniyet Müdürlüğü

-Ardahan Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğü

-ANAP (Iğdır)

-Kayseri Kapalı Cezaevi

-Akşehir Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü (Konya)

-Orman Bakanlığı Döner Sermaye (Ankara)

-İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

-Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul)

-Gencay Gürün, Ayhan Arif Ağaoğulları, Muhyettin Mutlu (TBMM Şubesi)

-Kemer Adonis Otel

-Kemer Belediyesi



ALBARAKA TÜRK (222)

-------------------

ARAP TÜRK BANKASI (10 mevduat, 31 emanet)

-------------------

TÜRKİYE FİNANS BANKASI (98)

-------------------

TURKLAND BANK A.Ş (MNG) (2)

----------------------

-Korkmaz Yiğit





EUROBANK TEKFEN A.Ş (470)

-------------------------

-Hulusi Mehmet Kurukahveci (Sirkeci-İstanbul)

-Tikveşli Süt



ING BANK (332)

--------------

TEB (125)

---------

BANK ASYA (17)

-------------

FİNANSBANK (380)

----------------

-University of Wisconsin

-Neşe Düzel

-Türk Gastroentoloji Derneği

-Varan Otelcilik ve Turistik Tesis İşletmeleri A.Ş



YAPI KREDİ BANKASI (5.277)

--------------------------

-SSK Başkanlığı (Eminönü-İstanbul)

-Hospitalia International Şirketi GMBH

-Bakırköy 24. Noterliği

-Etiler Soroptimist Kulubü

-Vamtes-Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Sosyal Tesisleri

-Nilüfer Göle

-Kocaeli Müzelerini Sevenler ve Dostları Derneği