'kim daha zeki' kavgası hastanede bitti

T24 - Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta "Kim daha zeki" konusunda münakaşa ettiği iki arkadaşı tarafından okulda dövülen ve hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Gülhan Kır’ın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre; olay dün öğle saatlerinde Manavgat İlçesi’nde bulunan İMKB Yatılı Bölge İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Karne almak için okula giden 6’ncı sınıf öğrencisi Gülhan Kır, okulda bir kaç gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ’Kim daha zeki’ tartışması yaptığı iki kız öğrenci tarafından darp edildi. Okul yönetimi küçük kızın ailesini arayarak kızlarının fenalaştığını söyledi. Hastaneye götürülen küçük kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Polis soruşturmasının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge’nin de soruşturma talimatı verdiği ve okulda da olayla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Baba Ahmet Kır, "Okuldan eşim Zübeyde Kır’ı aramışlar ve kızımızın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söylemişler. Ben hemen hastaneye gittim. Kızımın bilinci kapalıydı. Yapılan muayenelerin sonunda kızımın başına darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı" dedi.



