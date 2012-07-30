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Spor

Olimpiyatların açılışında Hindistan kafilesiyle yürüyen kadın kim?

Yetkililer, Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde Hindu atletlerin yanına kimliği belirsiz bir kadının karıştığını söyledi

30 Temmuz 2012 13:12

İngiltere'nin başkenti Lonra'nın evsahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın cuma akşamı yapılan açılışındaki geçit töreni sırasında Hindistan kafilesiyle birlikte onlara dahil olmayan ve kim olduğu anlaşılmayan bir kadının yürüdüğü ortaya çıktı.

Hindistan bayrağını taşıyan güreşçi Sushil Kumar’a çok yakın bir mesafede bulunan ve Hindu kadın atletlerin giydiği sarı ile mavi kıyafetlerden farklı olarak; kırmızı üst ile mavi pantolon giyen gizemli kadın, yetkililer tarafından tespit edildi.

Kimliği gizemini koruyan kadının Olimpiyat Stadyumu'ndaki geçit öncesinde atletlerin çıkış yaptığı noktaya nasıl girdiği ve kimse müdahale etmeden onlarla nasıl yürüyebildiği araştırılmaya başlandı.

Hindistan Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Tarlochan Sing, konuyla ilgili “Onun geçmesine nasıl izin verdiler? Bu bir güvenlik eksikliği. Kimse, onun kim olduğunu bilmiyor. Evet, Hindu’ya benzediğini söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Sözlerine devam eden Sing, “O ön tarafta yürümeye devam etti. Kıyafeti tamamen farklıydı, kimlik kartı taşımıyordu. Bu önceden fark edilmeliydi ama belli ki kimse şüphe etmemiş” ifadelerini kullandı.

Geçit sırasında TV görüntüleri kesintiye uğradığı için tepkili olan Hindistan Olimpiyat Komitesi, kafilelerine dahil olan "esrarengiz kadın" nedeniyle organizasyon komitesinden bir özür beklediklerini açıkladı.

Hindistan basını konuya hayli ilgi gösterirken, ulusal internet sitelerinin birçoğu o kadının Bangalore’da yüksek lisans eğitimi gören bir öğrenci olduğunu iddia ediyor.

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