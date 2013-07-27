Kim bu Gezi Parkı'ndaki siyasetçi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş “AVM ve otel olmayacak” diye yaptığı açıklamalarda, “Gezi parkında çocukluk fotoğraflarım var” diye sözünü ettiği kare, 55 yıl sonra sosyal medyada gün ışığına çıktı.

Esma Sultan Yalısı’nda dün akşam basına verdiği iftarda, gazetecilerin Gezi Parkı’na ilişkin soruları üzerine, cep telefonunda bulunan Gezi Parkı’nda çocukluk yıllarında çektirdiği fotoğrafı gösteren Topbaş, Gezi Parkı eylemcilerine atıpta bulunup, “Biz onlardan daha önce oradaydık” dedi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, gazetecilere, fotoğrafın hikayesini anlatan Topbaş, 13 yaşındayken, bayramlaşmak üzere kardeşi Ahmet Topbaş ve kuzenleri ile birlikte Beyoğlu’nda akrabalarını ziyarete gittiğini söyledi. Topbaş, ailesinin 150 yıl kadar önce Beyoğlu’na geldiğini, çocukluk yıllarının Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nde geçtiğini, İstanbul’u çok önceki zamanlarından beri yaşadığını kaydetti.

Gençlik yıllarındaki Beyoğlu’nu anlatan Topbaş, o dönemlerde sokakta yürürken sigara içmenin ve elde yemek yemenin ayıplandığını, restoranlarda yemek yiyenleri, dışarıdan geçenlerin görmemesi için, camlarda perde olduğunu anlattı.

Topbaş, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafla ilgili olarak da, bir bayram günü akraba ziyaretine gittiklerini belirtip, “O yıllarda, bayram hediyesi olarak ipek mendil verilirdi. O gün de hepimiz beyaz ipek mendillerimizi cebimize koyduk. Yengemiz bizi Gezi Parkı’na götürdü. O gün hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Daha sonra da sinemaya gittik. O zamanlar sessiz filmler vardı. Lorel-Hardi, Charli Caplin izlerdik.” dedi.



'Ben zaten başkanım'



Topbaş, gazetecilerin önümüzdeki dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup olmayacağı yolundaki sorusuna “Ben zaten Başkanım. Bu diğer adayların sorunu” diyerek, ince bir espriyle karşılık verdi.



1 milyon 250 bin kare fotoğraf çektirdi



Topbaş, gecenin sonunda basın mensuplarıyla, Boğaz manzarasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirirken, başkanlığı sürecince İstanbullularla, toplam 1 milyon 250 bin kare fotoğraf çektirdiğini belirtip, “Sizler 1 milyon 250 bin birinci kişi oldunuz” dedi.