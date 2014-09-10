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Politika

'Kim Atatürk'e 'dinsiz' diyorsa kendisi dinsizdir'

Emekli müftü ve CHP İstanbul milletvekili İhsan Özkes, katıldığı canlı yayında 'Kim Atatürk'e 'dinsiz' diyorsa kendisi dinsizdir' dedi

10 Eylül 2014 22:47

CHP’nin 18.Olağanüstü Kurultay’ında en çok oyu alarak Parti Meclisi’ne seçilen İstanbul Milletvekili ve emekli müftü İhsan Özkes “Atatürk’ün ‘dinsiz’ olduğu” yönündeki yorumlara ilişkin “Bir kişiye ‘dinsiz’ derseniz, bir kişiye ‘kâfir’ derseniz; o kâfirlik ve dinsizlik hükmü o kişiye gider. Eğer o kişi dinsiz ve kâfir değilse, o hüküm geri döner, o sözü söyleyen kişinin kendisinde kalır. Kim Atatürk'e 'dinsiz' diyorsa kendisi dinsizdir" dedi.

Kanal A’da “Türkiye ’nin Seçimi” programına katılan CHP’li Özkes, “(Mehmet) Bekaroğlu Atatürk ’e küfretmiş. Atatürk’e küfreden CHP’de. Bu savrulma değil midir?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

Atatürk’e kim ki “dinsiz” diyorsa, kendisi dinsizdir. Ben “Ahmet, Mehmet” demiyorum; ben ortaya bir kural koyuyorum. Burada “Atatürk, CHP ve Din” diye bir kitap yazdım. Kesinlikle ve kesinlikle Atatürk’ün dininden ve imanından şüphem yok. Varsa bir sorunu Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun ölmüştür, Allah ile kendisi arasındadır. Dolayısıyla Atatürk’ün dinine ve imanına dil uzatılması dinen de doğru değildir. Niye değildir biliyor musunuz? Ben o sözü söylemiyorum; peygamberimiz söylüyor: “Bir kişiye ‘dinsiz’ derseniz, bir kişiye ‘kâfir’ derseniz; o kâfirlik ve dinsizlik hükmü o kişiye gider. Eğer o kişi dinsiz ve kâfir değilse, o hüküm geri döner, o sözü söyleyen kişinin kendisinde kalır” Bunu peygamberimiz söylüyor…

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