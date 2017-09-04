Kilyos'ta dalgalara kapılan genç kız boğuldu

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) İstanbul Sarıyer’de akrabalarıyla birlikte denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti.

Sarıyer’in Kilyos beldesindeki Kurtköy Piknik ve Sahil Alanı’na akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı. Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskin’i kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürk’ün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.

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