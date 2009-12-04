Kilyos'a 'Çiller Beach'!

T24 - Kuşadası’nda lüks villa köyü, Beyoğlu’nda oteli bulunan Çillerler, kabul edilen imar planıyla Kilyos’taki denize sıfır arazilerinde plaj yapabilecek. Arazinin denize 100 metre cephesi var.



Milliyet gazetesinin haberine göre Eski Başbakan Tansu Çiller’in İstanbul, Kilyos kıyısında sahip olduğu denize sıfır 22 bin metrekare arazisine ‘plaj’ izni çıktı. Yaklaşık 100 metreye yakın cephesi olan arazinin 1/1.000’lik imar planları Sarıyer Belediyesi meclis toplantısında onaylandı.



Arazi daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 1/5.000’lik planlarda turizm bölgesi olarak ilan edilmişti. 1/1.000’lik planlar görüşülürken belediye meclisinde büyük tartışma yaşandı. CHP’li üyeler planın onaylanmasını isterken, AK Parti’li meclis üyelerinin karşı çıktığı öğrenildi. Sarıyer’in CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de planın onaylanmamasını istediği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Belediye bu planın onaylanmasını “yeni kaynak yaratma” adına destekledi.



14 bin m2'lik plaj



22 bin metrekarelik arazi, onaylanan yeni imar planı sonrasında yaklaşık 14 bin metrekareye düştü. 14 bin metrekarelik alanda yatırım yapabilecek. Geriye kalan 8 bin metrekare ise imar planı sırasında yol ve sosyal donatı alanları için kamuya devredilecek. Turizm alanı olarak belirlenen arazide, plaja ilave olarak restaurant, kafeterya, bar ve günübirlik piknik yapılacak tesis inşa edebilecek. Kilyos’taki TURBAN tesislerinin bitişiğindeki arsada yaz aylarında büyük kalabalık olduğu belirtiliyor. Bölgedeki emlak uzmanlarından alınan bilgiye göre bu plandan sonra arazi plaj olarak kiraya verilirse aylık 400 bin TL civarında gelir getirebilir.



Gayrimenkul yatırımlarına ilgisiyle bilinen Tansu Çiller’in bölgedeki arazilerinin toplamı 100 bin metrekareyi buluyor. İBB’nin bölgeyi turizm alanı ilan etmesinin ardından, bölgede başka arazilerine de otel ve pansiyon yatırımıyla ilgili imar izni verilmesi bekleniyor.



Kuşadası'nda villa köyü var



Çiller ailesi, Kuşadası’ndaki çiftliğini de turizm yatırımı için kullandı. Çiller’in 1993 yılında verdiği malvarlığı listesinde yer almayan çiftliğin, çocukların dadısı Suna Pelister’e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra çiftlik arazisi o dönemde 11 milyar TL’ye Çillerler tarafından, Suna Pelister’den satın alındı. O arazide şimdi Olive Grove Holiday Village adındaki lüks villalardan oluşan site yapıldı. 8 bloktan oluşan projede satışlar iyi gitmediği, bunun ardından villaların yaz aylarında haftalığı 200 sterlinden kiralandığı öğrenildi.



Mert Çiller'in Beyoğlu'nda otel yatırımı var



Çiller ailesinin büyük oğlu Mert Çiller turizm, otel yatırımlarıyla yakından ilgili. Çiller, 2006’da Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’ndeki Pera Roze Otel’i aldı. Bu binayı Albayraklar’dan alarak 4 yıldızlı otele dönüştüren Çiller şehir otelciliğinde büyümeyi planlıyor. Pera Tulip adlı otelin 64 standart odası, 20 executive odası var. Mert Çiller’in bölgede ikinci bir binası daha var. Çiller, Eti Maden’den aldığı bina için 3 milyon dolar ödedi. 300 metrekare büyüklüğündeki 6 katlı bina Bristol Otel’in hemen yanında İSO (İstanbul Sanayi Odası) hemen çaprazında bulunuyor. Çiller’in, Beyoğlu’nun diğer bölgelerinde yatırım yapmak için bina aradığı öğrenildi.