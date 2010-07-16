Kiloyu hızlı ver, kalıcı olsun

T24-

Stockholm Uluslararası Obezite Kongresi’nde sunulan bir çalışmada, doktorlarca da kabul edilen ‘Yavaş kilo vermek daha iyidir’ görüşünün tersine hızlı kilo kaybetmenin kalıcı olarak zayıflamanın en iyi yolu olduğu belirtildi.

Melbourne Üniversitesi’nden Katrina Purcell’in çalışması, haftada 1 buçuk kilo verilen 12 haftalık bir diyetle, haftada 500 gr verilen 36 haftalık kademeli diyet karşılaştırılıyor. 100 kilo ağırlığındaki kişiler üzerinde yapılan çalışmayla ilgili olarak Purcel, “Var olan inancın aksine bu çalışma hızlı kilo kaybının, kademeli kilo kaybına göre, hedeflenen kiloya ulaşmada daha başarılı olduğunu gösteriyor” dedi.

Hızlı kilo verenlerin yüzde 78’i belirlenen süre içinde, vücut ağırlıklarının yüzde 15’ini kaybederken, kademeli kilo verenlerin yüzde 48’i hedeflenilen kiloya ulaşmış. Purcell, “Hızlı diyette kişiler haftada 1 buçuk kilo verdiklerinde bu onları devam etmeleri için motive eder. Kademelideyse haftada 500 gr verilince motivasyonu devam ettirmek güçleşiyor” dedi. Purcell yine de zayıflamak isteyenleri ‘şok diyetlere’ karşı uyarmakdı.

Amerikan Geriatri Topluluğu Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmadaysa büyük kalçanın kadınların hafızasını ve beyin fonksiyonlarını zayıflattığı ortaya çıktı. Uzmanlar zihinsel testlere göre, ‘elma’ şeklindeki kadınların beyin fonksiyonlarının ‘armut’ şeklindeki kadınlara göre daha iyi olduğunu belirtiyor. Bel bölgesindeki yağların da kanser, diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırdığı belirtilse de bel çevresinde fazladan biraz yağ olması beyin fonksiyonlarını koruyor.

65 ve 79 yaş arası 8 bin 745 menopozlu kadın üzerinde yapılan çalışmaya göre bel yağları kadınlık hormonu olan östrojenin daha fazla salgılanmasını sağlıyor. Östrojenin beyni zihinsel çöküntüden koruduğuna inanılıyor.



