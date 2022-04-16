Kiloyla alma dönemi bitti: Meyve sebzeler taneyle alınmaya başlandı

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, halk kiloyla almaya alışkın olduğu sebze meyveyi artık tek tek satın almaya başladı.

Bunun son örneklerinden ikisi ünlü işletmeci İzzet Çapa’nın markette fotoğrafını çekip Twitter üzerinden paylaştığı ‘tek tek satılan domatesler’ ve sanatçı Berna Laçin’in kulisine çiçek yerine taneyle gönderilen erikler oldu.

Tek tek paketlenerek satılan sebze meyvelerden domatesin tanesi 2 lira 89 kuruşken, beş-altı adet eriğin fiyatının ise 21 lira 9 kuruştan satıldığı görüldü.

Ünlü işletmeci Çapa, “Domates... Tek tek paketlenmiş... Tanesi 2.89... Kampanyalı fiyatı bu... Acaba başka neler göreceğiz... Çok acayip bir çağ bu... Ve biz de gele gele buna denk geldik çok şükür...” derken, Laçin ise Twitter’dan paylaştığı erik fotoğrafının altına “Oyunuma çiçek çikolata yerine hediye geldi, yılın ilk tadımı . Fiyatı da üstünde” şeklinde not düştü.

Berna Laçin de, "Oyunuma çiçek çikolata yerine hediye geldi, yılın ilk tadımı. Fiyatı da üstünde" yazdı.