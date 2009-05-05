Kilosuna dikkat etmeyen kadın kalp krizi riski altında

Medical Park Sağlık Grubu Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Dindar, Türk kadınlarının fazla kilolarından dolayı Avrupalı hemcinslerine göre daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekiyor."Kadınlarımızda obezite oranı daha fazla. Metabolik sendrom da denilen kan yağları yüksekliği, hipertansiyon ve bel çevresi fazlalığı, Türk kadınlarında yüzde 50'lere varan oranlarda görülüyor. Bu nedenle kalp-damar hastalıklarına Avrupalı hemcinslerine göre daha yatkınlar." uyarısında bulunuyor. Metabolik Sendrom Derneği'nin yaptığı araştırmada da Avrupa'nın en obez kadını çıkan Türk kadınlarının kalp sağlığı için formlarına dikkat etmesi gerekiyor.Prof. Dr. İsmet Dindar Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, aile öyküsünün kalp-damar hastalıklarında ihmal edilmemesini istiyor. Özellikle babası kalp krizinden ölen kızların risk altında olduğunu ifade ederek, gençleri sigaradan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Dindar, "Değiştirilemeyen risk faktörü aile öyküsü, birinci derece akrabalarda erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 60 yaş altında kalp hastalığı varlığı olarak tanımlanır. Bu bağlamda babası kalp krizi geçiren kız çocukları risk altında." bilgisini veriyor.