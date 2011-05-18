Kilosu 50 liraya anne sütü

T24

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yaklaşık üç ay önce bir oğlu olan kadının, sütünü fazla olması nedeniyle satışa çıkardığı belirtildi.Çin'in en büyük online satış sitesi "taobao.com"da yazdığı notta, oğlunun 25 şubatta doğduğunu kaydeden kadın, oğlunun ihtiyacından fazla olan sütünü alarak buzdolabında muhafaza ettiğini belirterek, ihtiyacı olan annelerin kendisiyle bağlantı kurmasını istedi.İnternet sitesinde yer alan notta, sütte "ek katkı maddesi olmadığı" ve "kalitenin garanti edildiği" vurgulanıyor.Sütünün 250 mililitresini 55 yüenden (yaklaşık 13 TL) satışa sunan kadın, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada da, sütün bedelini kendi belirlediğini, sütün kargoda bozulabileceğini ve bu nedenle sadece Hangcou'da yaşayanlara satabileceğini söyledi.İnternet sitesinde herhangi bir satış hareketinin görülmediği belirtilen haberde, kadının, süt almak isteyenlerin evine gelerek taze olarak temin edebileceğini kaydettiği de belirtiliyor.İnternet kullanıcılarının "Anne'de bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı" yönündeki soruları üzerine kadın, isteyenlere tamamen sağlıklı olduğunu gösteren hastane raporunu sunabileceğini kaydetti.