Kilosu 5 liraya çıkan patatese İran ayarı

Patatesin kilosu 5 lira olunca hükümet ithalat yapılacağını açıkladı. En yakın adres İran. Kilosu 50 kuruş olan patates pazarda 1.5 TL'ye satılacak.

Üretim fazlalığı olmasına karşın patates fiyatının 5 liraya çıkması üzerine hükümet tedbir almak için kolları sıvadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Gıda enflasyonunu düşürmek için patates ithalatını serbest bırakacağız” dedi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Zeybekci, enflasyona katkısı yüksek olan bazı ürünler için miktar bazında ithalat izni verilebileceğini söyledi.

'Ellerinde patlatacak noktadayız'

Bakan Zeybekci, 2014’te kuru fasulye fiyatının çok yükseldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Bu tam anlamıyla bir spekülasyondu. Türkiye’nin üretimi ve tüketimi belli. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ithalat yetkisi verdiğimiz anda fiyatlar değişmeye başladı. Bir kilo bile fasulye ithal etmeden fiyatlar istediğimiz noktaya geldi. Patates fiyatlarında da son 1 yılda ciddi artış var son iki ayda da bir spekülasyon var.

İhtiyaç duyacağımızı zannetmiyorum ama hazırlıklarımızı yaptık. Gerekirse, üreticinin elinden 1 liraya çıkıp, tüketicinin eline 5 liraya varan patatesi, eline alanların elinde patlatacak, onlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek noktaya gelmiş bulunuyoruz.” Bu konuşulduğunda ‘Patates de ithal ettiler’ diyeceklerini anlatan Zeybekci, “Henüz daha o noktaya gelmedik. 4.5-5 miyon ton patates üretimimiz var ve bu rakam tüketimin çok üzerinde. Birilerini bunu speküle ediyor. Onlara derslerini vereceğiz” dedi.

İran patatesi 1.5 liraya indirecek



Bakan Zeybekci’nin açıklamasından sonra gözler en yakın üretim bölgesi olan İran’a çevrildi. İran’da patatesin fiyatı 50 kuruş seviyesinde. Devletin İran patatesinde vergi ve fon kesintilerini minimuma indirerek ithalata izin vermesi halinde pazarlarda patates fiyatının 1.5 liraya kadar inebileceği belirtiliyor.