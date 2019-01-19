Kilosu 4 bin lira, yok satıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, geride kalan hasat döneminde 911 kilo üretim gerçekleştirildi. Dünyada, 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liradan 2 ay önce satışa çıkarılan beyaz çay, kısa sürede tükendi.



Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çayın üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Bu hasat döneminde Çaykur üreticilerden 911 kilo beyaz çay satın aldı. Rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi. Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya alıcı bulan beyaz çay, 2 ay önce satışa çıkarıldı. Raflarda yerini alan beyaz çay, kısa sürede tükendi. Sınırlı üretilen beyaz çay, bu sezon da talepleri karşılayamadı. 20'şer gramlık kavanozlarda 80 liradan satışa sunulan beyaz çayı, Çaykur üretici ve çalışanlarına ise indirimle kilosu 2 bin 250 liradan satışa sundu. Beyaz çayın bu yıl özellikle yurt dışından talep gördüğü belirtildi. Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda kişi beyaz çay için siparişte bulundu.