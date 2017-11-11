Kilosu 25 bin liradan satılan safranın heykeli yapıldı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektöründe farklı özellikleri kullanılan ve kilosu 25 bin TL\'den satılan safran bitkisinin heykeli törenle açıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı katkılarıyla Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından yapımına 4 ay önce başlanan, 2 metre 20 santimetre yüksekliğindeki safran heykelinin açılışı için tören düzenlendi. Eski Çarşı bölgesindeki Kazdağlı Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, davetliler, yerli ve yabancı turistler ile Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde geçen yıl 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın katıldı. Vali Kemal Çeber, Safranbolu\'nun her kesin farkını ifade ettiği bir değer olduğunu söyledi. Safranın da önemine değinen Vali Çeber, şöyle dedi:

\"Biz bu değerin içinde olarak anlayamayabiliyoruz. Ama bunu anlamamız lazım. Anlamak için de belki bir şeylere başta ben olmak üzere gayret etmek lazım. Eksikliği bir şekilde bugüne kadar tamamlanamamış ama bugün giderdiğimiz safran heykelimizin de ilçemizin güzel simgelerinden biri olarak katkılar sunmasını ümit ediyorum. Sanatçılarımıza ve maddi anlamda bunu karşılayanlara ve emeği geçenlere bu anlamda teşekkür ediyorum.\"

Diğer konuşmaların ardından heykelin çalışı yapıldı. Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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