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Dünya

"Kilolusun" diyen eski sevgilisine, liposuction'la alınan yağlarından yapılan sabunu yolladı

“Benim kilolu olduğumu söyledin, bütün ailene sabun gönderiyorum”

13 Ocak 2016 23:17

Çin’in Hunan eyaletinde bir kadın, fazla kilolu olduğu için kendisini terk eden sevgilisinden intikam almak için, liposuction’la aldırdığı yağlardan yapılan bir sabunu eski sevgilisinin ailesine gönderdi.

Independent'ın haberine göre, Genç kadının Twitter’ın Çin’deki versiyonu olarak bilinen Weibo’da “Xiaoxiao” kullanıcı adıyla paylaştığı mesaj büyük şaşkınlık yarattı. Paylaşım rekorları kıran mesajda kadın, kilolu olduğu için kendisini terk eden eski sevgilisi Yang Şiaolei’ye yağlarından yapılan sabunu annesine hediye olarak gönderdiğini yazdı.

Yang ise eski sevgilisine internetten verdiği sert cevapta, “Neden beni internette kötü gösteriyorsun? Aramızdakiler çoktan bitti, hastaneye gidip yağ aldırarak beni iğrendirmene gerek yoktu. Kahretsin! İnsanları sadece görünüşleriyle mi değerlendiriyorum? Annemi iğrendirmene gerek yoktu. S…g...” ifadelerini kullandı.

Xiaoxiao bunun üzerine yayınladığı son mesajda, “Benim kilolu olduğumu söyledin. İnan ya da inanma bütün ailene sabun gönderiyorum” yazdı. 

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