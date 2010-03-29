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Yaşam

'Kilolu polisler' yaya devriye gezecek

Adana Emniyet Müdürlüğü, zayıflatılmaya çalışılan personellerinden 182'sinin ''yaya devriye görevi alacağı'' bildirildi.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Adana Emniyet Müdürlüğü'nün ''Emniyet Mensupları İçin Sağlıklı Yaşam Destek Projesi'' kapsamında çeşitli programlarla zayıflatılmaya çalışılan personellerinden 182'sinin ''yaya devriye olarak çarşı merkezlerinde görev alacağı'' bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kasım 2009'da, tüm personeli boy, kilo taramasından geçirdi. Yapılan araştırma sonucu, 6 bin 987 personelden, 9'unun obez, 578'inin de fazla kilolu olduğu belirlendi.

Çukurova Üniversitesi'nden diyetisyen, doktor ve spor eğitimcileriyle görüşülerek ''kontrollü zayıflama programı'' başlatıldı. Bu çalışmalar sürerken, çeşitli birimlerde görevli 182 kilolu personele hem zayıflamalarına, hem de asayişin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni görev verildi.

Kilolu personel, yaya devriye olarak Çakmak, İnönü, Cemal Gürsel caddeleri, 5 Ocak Meydanı başta olmak üzere, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde halkın yoğun olduğu noktalarda yaya devriye olarak görev yapacak. Asayiş Şube Müdürlüğü emrine verilen polisler, nöbetleşe 24 saat görev yaparak, bölgelerindeki suç oranlarının da azalmasına katkı sağlayacak.

Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, uygulamanın ''bir ceza gibi algılanılmaması'' gerektiğini, personelin son günlerde yaşanan kapkaç başta olmak üzere mala karşı işlenen suçların da azaltılmasında etkin görev alacağını vurguladı.

Personelin uygun vücut yapısına kavuşmasının kendi sağlıkları açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kesmez, şunları kaydetti:

''Projeye başlarken, kilolu personelin zayıflatılmasını kendimiz için istemedik. Bu polislerin çoğunun bakmakta olduğu aileleri var. Aşırı kilo bir süre sonra sağlık sorunlarına neden oluyor. Bu nedenle birinci derecede kendi sağlıklarını düşünüyoruz. Tabii bu projenin bir ayağı olan devriye uygulaması, kentin huzuru açısından da büyük önem taşıyor. Bu sayede vatandaş, daha çok polisi görüp, kendini güvende hissedecek. Suç işlemeye hazırlananlar da buna cesaret edemeyecek. Eğer olur da suç işlenirse bu devriyelerimiz, diğer ekiplerden de yardım alarak bu sorunu çözecek.''

Bir kısmı idari bürolarda görevli kilolu personelin tamamına, devriye görevlerinde kullanmaları için telsiz de dağıtılacağı öğrenildi.

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