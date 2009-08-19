Kilolu operacılara kötü haber

Dünyanın en önemli festivallerinden Salzburg Festivali bu yıl sahnesinde ince opera sanatçılarını ağırlıyor





Avusturya’da festivale dair duvarlara asılmış posterleri naif görünümlü narin fizikli sanatçılar süslerken Alman opera yönetmeni Jürgen Flimm, “Bu operayı yeni bir dinleme ve izleme şekli” diyor. Bu yeni yöntem, operanın hem göze hem kulağa hitap etmesini isteyen yönetmenlerin fikri...



Avusturya’da sahne alan ince yıldızlar arasında Avustralya doğumlu soprano Danielle de Niese, soprano Marina Rebeka ve mezzo soprano Elina Garanca yer alıyor. 30 yaşındaki Melbourne doğumlu de Niese, opera sanatçılarının kilo vermesi yönündeki fikri, operayı daha orijinal kılmak isteyen yönetmenlerin ortaya attığını söylüyor. “Operada yeni bir soluğa ihtiyacımız var” diyen Niese, ilk kez 2005 yılında Handel’in Giulio Cesare adlı operasında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. de Niese, sözlerine “Sahnede fil gibi görünmeye devam edemeyiz” diyerek sözlerine devam ediyor.



Operadaki iri görüntü stereotipinin çatırdamasını sağlayan diğer üç opera sanatçısı ise Mozart’ın Cosi Fan Tutte adlı eserinde başrolü paylaşıyor. Bir Alman dergisi tarafından geleceğin en güzel divası olarak nitelendirilen İsveçli soprano Miah Persson, ABD’li mezzo soprano Isabel Leonard ve Fransız Patricia Petibon.



Kilolu opera divaları İspanyol Montserrat Caballé ve ABD’li Deborah Voigt ise artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Hatta Voight 2004 yılında kilosu nedeniyle bir rol kaybetmişti.