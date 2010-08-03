Kilolu olmak tamamen genetik mi?

T24- Aynı şekilde beslenen iki kişiden biri git gide kilo alırken diğerinin formunu korumasının nedenini araştıran Amerikalı bilim adamları, bebeğin kilolu olup olmayacağının daha doğmadan önce gelişmekte olan beyninde belirlendiğini ortaya koydu.





İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup bilim adamı, fareler üzerinde yaptıkları testlerde, yüksek kalorili bir beslenme programının ardından obezleşen hayvanların beyinlerinin beslenme merkezinin zaten farklı olduğunu gözlemledi.





Doyma noktasına ulaşıldığında işaret vermesi gereken nöronların bu gruptaki farelerde çok daha "tembel" olduğunu, çünkü diğer hücreler tarafından baskılandığını gören bilim adamları, çok kalori almalarına karşın zayıf kalan grupta ise bu nöronların çok aktif olduğunu tespit etti.





Araştırmanın, şişmanlarla zayıflar arasındaki farkın insanın iradesinden çok gelişimi sırasında beyinde oluşan bağlantılar olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen bilim adamlarına göre, elde edilen veriler, bazı insanların fazla kilolarından kurtulmak için niye daha çok çabalaması gerektiği konusunu da açıklığa kavuşturuyor.



