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Sağlık

Kilolu hamilelik bebekte gelişim bozukluğu yapıyor

Gebelikte aşırı kilonun ceninde bazı oluşum bozuklukları riskini artırdığı belirlendi.

11 Şubat 2009 02:00

Gebelikte aşırı kilonun ceninde bazı oluşum bozuklukları riskini artırdığı belirlendi.

Bilim insanları, 39 araştırmanın verilerine dayanarak, araştırmaya katılan kadınların vücut kitle endeksi ile ceninde anormallik riskini hesapladı.

Obez kadınlarda riskin daha fazla olduğu sonucuna varan İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi araştırmacıları, gebelik başında obez kadınlarda ceninin beyin ve omuriliğini oluşturan nöral tüpte oluşum bozukluğu riskinin yaklaşık iki kat, omurgada gelişim bozukluğu riskinin de iki kattan fazla olduğunu belirledi.

Araştırmada, kalp-damar anormallikleri, dudak-damak yarıkları ve bir organın gelişmemesi riskinin de fazla olduğu ortaya çıktı.

Obez gebe kadınlarda, ceninde karın duvarının tam olarak kapanmaması
riskinin ise az olduğu görüldü.

Araştırma, Amerikan Tıp Derneği'nin (JAMA) dergisinde yayımlandı.

(AA)

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