'Kilolu halim çok hoşuma gitti'

Kilolarıyla mutlu

‘Kuzey’ arkadaş önerisi

1.5 aylık hamileyken ilk bebeğini düşüren Şikel, "Her Şey Dahil" adlı TV programından eylül ayında ayrılarak evinde dinlenmeye çekilmişti. Şikel'in, pazartesi günü doğum yapması bekleniyor. Emre Altuğ eşinin sağlıklı doğum yapması için hiçbir detayı atlamıyor.Doğum öncesinde Çağla Şikel ve "Hüseyin Kuzey" adını verecekleri bebeği için valiz hazırlayan Altuğ, eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gecce.com'da yer alan habere göre; hamileliği boyunca doktorunun sözünden çıkmayan ve düzenli beslenen Şikel'in fazla kilo almadığı gözlerden kaçmıyor.Hamile olan Çağla Şıkel, 8.5 ayda 6 kilo aldığını belirterek, “Aldığım kiloları geri vermek istemiyorum. Bu halim çok hoşuma gitti” diye konuştu.8.5 aylık hamile olan Çağla Şıkel, Hüseyin Kuzey adını vereceği bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bebeğini normal doğumla dünyaya getirmeye hazırlanan Şıkel, 8.5 ayda 6 kilo aldığını söyledi.Kilo alıp yanakları dolmaya başlayınca kendisini daha güzel hissettiğini belirten Şıkel, “6 kilo aldım. Bundan sonra birkaç kilo daha alırım, herhalde toplam 8 kiloyla falan bu dönemi tamamlamış olurum ama aldığım kiloları geri vermek istemiyorum. Çünkü bu halim çok hoşuma gitti. Nasıl kilo vermem diye şimdiden düşünmeye başladım. Yanaklarım falan doldu ya... Kendimi böyle daha iyi hissediyorum” dedi.Hamileliğinin son dönemini çok huzurlu ve dinlenerek geçirdiğini belirten Şıkel, bebeğine koyduğu ikinci isim olan Kuzey’i bir arkadaşının kendilerine önerdiğini belirtti. Şarkıcı eşi Emre Altuğ ile Kuzey ismini çok sevdiklerini belirten Şıkel, “Hamileliğimin ikinci ayından itibaren bu isimde karar kıldık.Kişi olarak bize başka birini çağrıştırmaması da önemliydi. Hiç değiştirmeyi düşünmedik. Hüseyin ismi de zaten rahmetli babamın adı...” dedi.