'Kilolu Disney Prensesi İstiyoruz'

Change.org'da başlatılan yeni imza kampanyası Disney prenseslerinin fiziksel özelliklerine karşı çıkıyor. Prenses olmak için zayıf olmanın bir koşul kabul edilmesine karşı çıkan imza kampanyası katılımcılardan büyük destek görüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Amerikalı lise öğrencisi Jewel Moore tarafından başlatılan ve 22 bini aşkın katılım sağlanan imza kampanyası ile Disney'den kilolu prenses isteniyor. "Every body is beautiful" ( Her vücut güzeldir) başlıklı imza kampanyası hakkında Moore, "Ben balık etli bir genç kadınım ve kilolu oldukları için özgüven sorunu yaşayan birçok genç kadın tanıyorum. Medyada kilolu insanlara dair pozitif karakterlere ihtiyacımız var. Bu, zayıf kadınların resimleri ile bombardımana uğrayan dünyanın içinde zayıf olmadıkları için çirkin olduğu hissettirilen kadınlar için büyük bir iyilik olacaktır" diye konuştu. Moore, bu projeyle aynı zamanda küçük yaşta kilolu bir prenses gören erkek çocuklarının büyüdükleri zaman birlikte oldukları kadınlardan mükemmel ve zayıf görünmelerini beklemeyeceklerini belirtti. Pocahontas'tan Külkedisi'ne, Uyuyan Güzel'den Pamuk Prenses'e bütün Disney prenseslerinin zayıf ve belli bir tipe uygun çizildiğini söyleyen kampanyaya karşı duranlar da var. "Cesur / Brave" prensesi Merida'nın oyuncakları için balık etli çizimleri çıktığında, filmin yönetmeni Brenda Chapman'dan da destek alan imza kampanyası Disney balık etli prenses oyuncağı projesini bozguna uğratmıştı.