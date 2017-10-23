Kilolarından kurtulup, hayallerindeki gelinliklerle yeniden düğün yaptılar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 25 yıldır evli 45 yaşındaki Yeter Karaboğa ve 7 yıldır evli 30 yaşındaki Yasemin Aydınlı, fazla kiloları nedeniyle giyemedikleri gelinlikleri, mide küçültme ameliyatı sonrası kilo vererek giyip, yeniden düğün yaptı.

Bursa\'da yaşayan ve birbirlerini tanımayan Yasemin Aydınlı ile Yeter Karaboğa fazla kilolarından şikayetçiydi. Düğünlerinde gelinlik giyememişlerdi. Hedefleri zayıflayıp gelinlik giyerek ikinci kez düğün yapmaktı. Kilolarından kurtulmak isteyen Aydınlı ve Karaboğa, 11 ay önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne giderek, Dr. Hacı Murat Çaycı\'ya muayene oldular, daha sonra ameliyatla midelerinin yüzde 80’i alındı. Aydınlı 140 kilodan 70 kiloya, Karaboğa da 135 kilodan 80 kiloya indi. İki kadın, hayallerindeki gelinlikleri giyip, dün akşam Ördekli Kültür Merkezi’nde temsili olarak ikinci düğünlerini yaptı.

Düğüne katılarak çiftlere sağlıklı ve mutlu ömürler dileyen ameliyatı gerçekleştiren Dr. Hacı Murat Çaycı, \"Yasemin ve Yeter hanımın fazla kilolarından kurtulma hayalleri gerçekleşti. Her ikisi de tedavi olmak için bana geldiler. Kendilerine, ‘morbid obezite’ tanısı koyduk. Bu, düşündüğümüzden daha tehlikeli bir hastalık. Bunun için bu hastaların, mutlaka cerrahi bir deneyimi olan ve yeterli teknik alt yapısı bulunan bir merkezde ameliyat olmaları gerekiyor. Obezite ameliyatları düşünüldüğü kadar korkulacak bir operasyon da değil, ama morbid obezite mutlaka çözülmesi gereken önemli bir sağlık problemi. Yasemin hanım ve Yeter hanım ameliyat sonrası olması gereken kiloya ulaştılar. Özlemini duydukları düğünlerindeki gelinlik giymeyi ise aynı gün ve saatte temsili olarak yaptıkları ikinci düğün ile birlikte ve aynı salonda giydiler. Çok güzel bir olay bu\" dedi.

11 AYDA BİRİ 70, DİĞERİ 55 KİLO VERDİ

Gelinlik giyemeyen ve bunun içinde ukde olduğunu belirten Yasemin Aydınlı, \"Hayallerimi gerçekleştirmek nasip oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ameliyat olmadan önce 140 kiloydum. Şu an 70 kiloya düştüm. Bundan sonra sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Ardından kucağıma güzel evlatlar almak istiyorum\" dedi.

2 çocuk annesi Yeter Karaboğa da, 25 yıl sonra gelinlik hayaline kavuştuğunu belirterek, \"135 kiloydum, şu anda 80 kiloyum. Öncelikle hocamıza sonsuz teşekkür ederim. Eşimle hayalimiz bir gelinlik giyip düğün yapmaktı. Şu anda çok mutuyum ve heyecanlıyım. Bundan sonraki hayalim sağlıklı yaşamak. Umutlarımız var geleceğe dair. Çocuklarımız büyüdü. Onların düğünlerini görmek istiyorum\" dedi.

Karaboğa ve Aydınlı çiftleri, kendileri gibi obezite ameliyatı olanların katıldığı düğünde, çalan müzik eşliğinde dans ederek, gönüllerince eğlendi.

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