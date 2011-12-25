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Kiloların sırrı ortaya çıktı

Yapımcı Erol Köse’nin kiloları yüzünden ‘ti’ye aldığı Hadise, mantı sevdasından vazgeçemiyor.

25 Aralık 2011 02:00



 T24-  Şarkıcı Hadise’nin ‘gece yarısı mantı operasyonları’ devam ediyor. Önceki gece 03.00’te arkadaşlarıyla mantı ziyafeti yapan Hadise’nin bu gidişle daha çok spor yapması gerekecek.



Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, yapımcı Erol Köse’nin kiloları yüzünden ‘ti’ye aldığı Hadise, mantı sevdasından vazgeçemiyor.  Daha önce de aynı mekanda gece yarısı mantı yerken görüntülenen şarkıcı, bu sefer gazetecilere yakalanmamak için tedbir aldı.
 Minibüsünü kapıya yanaştıran Hadise, fotoğrafları çekilirken de yüzünü kapattı.
Görüntülendiği için kızan şarkıcının tavırları gazetecileri üzdü.


 

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