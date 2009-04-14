Kilo vermek istiyorsanız öğün atlamayın

İstiyorum ama bir türlü kilo veremiyorum diyenlerdenseniz bu öneriler sizin için...



Eğer diyet yapıyorsanız ve beslenme şeklinizi salata, ızgara ve diyet ürünler ile sınırladığınız, ekmek yemeği azalttığınız halde hâlâ kilo veremiyor iseniz yanlış yoldasınız demektir!



Aşağıdaki basit öneriler ile hayat tarzınızda değişiklikler yaparak zayıflayabilirsiniz.



* Ayakta durarak ya da yürüyüş yaparak daha fazla zaman geçirin.



* Ev ya da bahçe işlerinize daha fazla zaman ayırın.



* Bir şey getirip götürmek başkalarını aracı olarak kullanmayın.



* Telefon ile konuşurken ayakta durun.



* Merdivenleri birkaç kalori yakma fırsatı olarak kabul edin ve kullanın.



* Her gün yarım saat daha az televizyon izlemeye çalışın.



* Kısa mesafeler için araba kullanmayın. Markete gittiğiniz zaman en uzak köşeye park edin.



* Her gün düzenli yürüyüş yapın. Hafta sonlarınızı park yürüyüşleri ve bisiklet gezileri yaparak geçirin.



* Fırsat buldukça dans edin.



* İzlemekten zevk aldığınız bir spora başlayın.



* Ev işi yaparken, odanızı toplarken hareketli müzikler dinleyin.



* Öğün atlamayın. Sabah kalktığınız zaman göreceğiniz bir yere "kahvaltı yap" yazılı bir kâğıt asın. Kahvaltınızı akşamdan hazırlayın. Kahvaltı yapmadığınız zaman hissettiklerinizi bir kâğıda yazın.



* Tatlı yemek istediğiniz zaman bir bardak su için ya da 100`e kadar sayın. Tatlı yemeye başlarsanız 15 kez derin nefes alın.



* Canınız yemek istediğinde kendinizi ince ve zayıflamış olarak hayal edin.

