Kilo vermek isteyen toplu taşıma kullansın

ABD'de yapılan bir araştırmada, kilo vermek isteyenlerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydası olabileceği ortaya çıktı.



Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nin ABD'nin Atlanta kentinde yaptığı araştırmada, toplu taşıma araçlarını kullananların, otomobille işe gidenlerden daha zinde olabileceği ve spor salonuna gitmelerine gerek kalmayabileceği görüldü.



Journal of Public Health Policy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, toplu taşıma araçlarını kullananlar, Kanada Kalp ve Felç Vakfı'nın haftada beş gün 30'ar dakika makul fiziksel aktivite tavsiyesine uygun davranmış oluyor.



4 bin 156 kişiyi inceleyen araştırmacılar, ulaşımda otomobil kullananların tavsiye edilen fiziksel faaliyet seviyesinin altında kaldığını gördü.



Araştırmacılar, toplu taşıma araçlarının özendirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.



(AA)